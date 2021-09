Ünnep

Fokozott biztonsági készültséggel várják idén a jóm kipúrt Izraelben - jelentette a Maárív című újság honlapja szerdán.



Az izraeli hadsereg nagy erőkkel áll készenlétben a hétfői merényletek után eszkalációtól tartva Ciszjordániában, valamint a gázai határ közelében.



A rendőrség is növelte erőit Jeruzsálemban, hogy a zsidó vallás szerda este kezdődő és csütörtök este véget érő legszentebb ünnepén, az engesztelés napján megakadályozzák autók bejutását a város főként arabok lakta keleti részéből a zsidók lakta nyugati lakónegyedekbe.



Jeruzsálemben a Siratófal előtti térnél is a szokásosnál nagyobb rendőri jelenlét lesz a szerda esti imák idején, a város rendőr-parancsnoka a határőrség és a rendőrség mellett önkéntesek bevetésével is védi a várhatóan idén is egybegyűlő sokezres tömeget.



A Gázai övezet határán is fokozott a készültség, miután az utóbbi héten három egymást követő napon is indítottak rakétákat szélsőséges iszlamisták a szomszédos izraeli civil települések ellen az övezetből.



A támadások mögött ezúttal nem a térséget uraló iszlamista Hamász terrorszervezet állt, hanem az Iszlám Dzsihád nevű, szintén iszlamista szélsőséges alakulat.



Szemben a korábbi évekkel, idén a jóm kipúr idején kellemes, vagyis viszonylag hűvös idő várható, amely megkönnyíti a böjtölést a hagyományokat betartók, és a kerékpározást a vallási törvényeket kevésbé követők számára.



Szerda délután leáll az élet az egész országban, és lezárják Izrael nemzetközi kapuját is egy napra: a Ben Gurion repülőtéren az utasforgalom 13:35 -től egészen csütörtök este 11-ig szünetel.



Jóm kipúr idején, mivel a mentőautók és a rendőrség járműveinek kivételével teljesen leáll a közlekedés az egész országban, a nem vallásos településeken a gyerekek uralják az utcákat kerékpárjaikkal és rollereikkel, szabadon hajtanak az üres úttesteken.



Az izraeli egészségügyi minisztérium felszólította a lakosságot, hogy a koronavírus-fertőzés kockázatának csökkentése érdekében idén is szabad téren - és ha lehet, maszk viselésével - tartsák az imákat.



A szabadtéri imahelyek ötven főig mentesülnek a "zöld címke" szabályai alól, vagyis oltatlan felnőttek és negatív teszt nélküli 12 év alattiak is látogathatják azokat, de a zárt terekben csakis maszkban imádkozhatnak együtt az emberek.