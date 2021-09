Koronavírus-járvány

A holland kormány újabb lazításokat jelentett be

Szeptember 25-től kevesebb koronavírus-járvány elleni korlátozó intézkedés marad érvényben Hollandiában, többek között megszűnik a fizikai távolságtartási kötelezettség, a vendéglátó szektor ismét teljes kapacitással nyithat, és bizonyos feltételek mellett a rendezvények megtartása is engedélyezve lesz - jelentette be Mark Rutte ügyvivő miniszterelnök és Hugo de Jonge egészségügyi miniszter kedd esti sajtótájékoztatóján.



Mark Rutte elmondta, a rendezvények, mozik, színházak, bárok, és éttermek digitális egészségügyi okmány birtokában látogathatóak lesznek, az okmánynak beoltottságot, a betegségen való átesettséget vagy negatív vírustesztet kell bizonyítania. A rendelkezések értelmében az éjszakai szórakozóhelyek - éjfélig - újra kinyithatnak. Ez a szabály minden más vendéglátóipari vállalkozásra is vonatkozik.



A kültéri rendezvényeket maximális látogatószám és kötelező zárási idő nélkül lehet megtartani csakúgy, mint az ülőhelyekkel rendelkező beltéri eseményeket. A holland kabinet pénzügyi támogatást fog a közeljövőben bejelenteni az éjszakai vendéglátóhelyek számára.



Az arcmaszk viselése továbbra is kötelező marad a tömegközlekedési eszközökön, viszont az iskolákban már nem szükséges viselni. A holland kormány továbbra is az otthoni munkavégzést javasolja.



Hollandiában jelenleg 77,2 százalékos az átoltottság.