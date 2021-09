Koronavírus-járvány

Újabb járványgóc alakult ki Kelet-Kínában, két városban korlátozták a kiutazást

Újabb koronavírus-járványgóc alakult ki a kelet-kínai Fucsien tartományban, ahol két városban korlátozták a kiutazást, és kedden megkezdték a teljes lakosság tesztelését a további esetek kiszűrésére.



A csaknem 3 millió lakosú Putien városában múlt pénteken azonosították az új góchoz kapcsolódó első eseteket. A helyi hatóságok keddi jelentése szerint a belföldi fertőzésből eredő koronavírusos esetek száma azóta 85-re nőtt a városban. Az eddig regisztrált fertőzöttek közül 64 embernél alakultak ki a Covid-19 tünetei, míg további 21-en egyelőre panaszmentes vírushordozók. A megbetegedéseket a koronavírus delta variánsa okozta, amelyet az eddigi feltételezések szerint egy Szingapúrból augusztusban hazatérő férfi hurcolhatott be. A Global Times című kínai lapnak nyilatkozó szakértők azonban rámutattak: a vírus más forrásból is származhatott, a férfit ugyanis az után diagnosztizálták fertőzöttként, hogy beutazását követően letöltötte az előírt, 21 napos karantént, ilyen hosszú lappangási idő pedig ritka.



A kínai egészségügyi hatóságok a helyzetet súlyosnak és összetettnek nevezték - derült ki a Global Times cikkéből -, a korai esetek egy része ugyanis egy helyi iskolához köthető, ahol védőoltással még nem rendelkező diákok fertőződtek meg. Szakértők emiatt a vírus gyors terjedésére számítanak a következő napokban, és különösen veszélyeztetettnek tartják a diákokkal egy háztartásban élő időseket.



A népszerű üdülőhelynek számító, több mint 4 millió lakosú Hsziamenben az új járványhullámhoz kapcsolódóan keddig összesen 35 új beteget azonosítottak. A legelső, vasárnap regisztrált fertőzött az egyik putieni pácienssel kapcsolatba kerülve fertőződött meg. Hsziamenben emellett betiltották az összejöveteleket, a beltéri szórakozóhelyeknek pedig ideiglenesen be kellett zárniuk, különös tekintettel arra, hogy a jövő héten esedékes a Kínában fontos családi ünnepnek számító őszközép ünnep.



Mindkét városban felfüggesztették a jelenléti oktatást, és az óvodák működését. A hatóságok korlátozták továbbá a kiutazást az érintett városokból - az ott élők csak a legszükségesebb esetben, 48 órán belül készült, negatív vírusteszt birtokában utazhatnak el.



Fucsien tartományban a gyorsforgalmi utakon ellenőrzéseket vezettek be a vírus terjedésének megfékezésére.