Oroszország

Harci robotokat mutattak be Putyinnak a Zapad-2021 hadgyakorlaton

Harci robotokat mutattak be Vlagyimir Putyin orosz elnöknek hétfőn a Zapad-2021 (Nyugat-2021) orosz-fehérorosz stratégiai hadgyakorlaton a Nyizsnyij Novgorod megyei Mulino lőtéren orosz hírügynökségek jelentése szerint.



Putyinnak, aki helikopterrel érkezett a harcálláspontra, Valerij Geraszimov vezérkari főnök jelentette, hogy a hadgyakorlatnak az elnök-főparancsnok által megszemlélt fő szakaszában 20 ezer katona és 5600 egységnyi haditechnika, köztük 160 harckocsi, valamint egyaránt több mint száz repülőgép és helikopter vett részt. A manővereken Geraszimov hadseregtábornok szerint 150 külföldi megfigyelő is jelen volt.



Szergej Sojgu védelmi miniszter felhívta az elnök figyelmét arra, hogy a gyakorlaton három kilométeres hatótávolságú páncéltörő irányított rakétákat hordozó harci robotok vettek részt. Orosz hírügynökségek szerint a Zapad-2021-en először alkalmaztak Uran-9-es és Nyerekta típusú felderítő és tűzvezető robotokat.



Az orosz védelmi minisztérium közleményt adott ki, amelynek értelmében az Uran-9-esek a gyakorlaton három-öt kilométeres távolságból Ataka rakétarendszerekkel, reaktív gyalogsági lángszórókkal, valamint 30 milliméteres lövegekkel és géppuskákkal semmisítették meg a feltételezett ellenség élőerejét és páncélozott járműveit. A Nyerekta robotokat felderítésre és az alegységek tűztámogatására vetették be. Fegyverzetük egy 12,7 milliméteres Kord golyószóróból és egy 30 milliméteres AG-30M típusú gránátvetőből állt.



Az aknamezőkön való úthaladáshoz Uran-6 aknaszedő rendszereket is használtak. A robotokat a Karier taktikai lézerrendszer támogatta, amely felderítés és megfigyelés optikai eszközeit azonosította és fojtotta el.



Putyinnak bemutatták a legújabb, Epoha harci modullal felszerelt B-19-es páncélozott személyszállító harcjárműveket is. A hadgyakorlat fő szakaszában az orosz alegységek örmény, fehérorosz, indiai, kazah, kirgiz és mongol csapatokkal együttműködve gyakorolták az ellenséges támadás visszaverését, a manőverező védekezést, a koncentrált tűzcsapást és egy feltételezett ellenséges csoport betörésének leküzdését.



A múlt péntektől csütörtökig tartó idei gyakorlatra 200 ezer főnyi személyi állományt, mintegy 80 repülőgépet és helikoptert, valamint 760 haditechnikai eszközt, köztük 290 harckocsit, 240 ágyút, rakétavetőket és aknavetőket, valamint 15 hajót is mozgósítottak. Fehéroroszországba mintegy 2500 orosz katonát vezényeltek át.



A hadgyakorlat az orosz és a fehérorosz katonai vezetés szerint védelmi jellegű. A moszkvai katonai tárca vasárnapi közlése szerint a gyakorlaton részt vevő csapatok várhatóan október közepén térnek vissza állomáshelyükre.