Koronavírus-járvány

A hónap végéig szigorítanak a korlátozásokon Ukrajnában

Az ukrán kormány még a héten várhatóan jóváhagyja a koronavírus-járvány miatti korlátozások szigorítását, az erről szóló rendeletek pedig ezt követően hét nap múlva, azaz még a hónap végéig hatályba lépnek - írta hétfőn az RBK-Ukrajina hírportál.



Jelenleg még Ukrajna egésze a járványhelyzet szerinti legenyhébb, zöld besorolásban van. A tervek szerint viszont a héten - ha a kormány jóváhagyja az egészségügyi tárca indítványát - minden megye legalább az eggyel szigorúbb, sárga kategóriába kerül át, és lehetnek olyan régiók is, amelyek a legszigorúbb, vörös besorolásba.



Az egészségügyi tárca korábban azt tervezte, hogy a szigorítások már most hatályba lépnek. A határidőt azért halasztották el, mert a beoltottak számára kedvezményeket készül a kormány biztosítani, de ezek részletei még kidolgozás alatt állnak. A hírportál értesülései szerint a sárga zónába kerülő megyékben az edzőtermek, a mozik és más kulturális intézmények létszámkorlátozás nélkül lesznek látogathatók, ha a személyzet és a látogatók zöme felvette a védőoltás legalább első dózisát. Egyelőre nem tudni, hogy hány százalék beoltott dolgozó, illetve látogató esetében kaphatja meg egy intézmény ezt a kedvezményt. A vörös besorolású területeken nyitva tarthatnak az éttermek, ha az alkalmazottak és a látogatók egyaránt felvették a teljes védettséghez szükséges mindkét adagot. Az oltottak százalékos arányát szintén nem hagyták még jóvá.



Az RBK-Ukrajina úgy tudja, hogy a közösségi közlekedést egyelőre nem tervezik korlátozni.



Közben Vitalij Klicsko kijevi polgármester hétfőn egy tévéműsorban reményét fejezte ki, hogy az ukrán fővárosban nem kényszerülnek szigorú korlátozások bevezetésére. Hangsúlyozta, hogy ennek fő feltétele az oltottak számának növekedése. Elmondta, hogy eddig Kijevben már több mint másfél millió oltást adtak be, több mint a fele az oltottaknak pedig mindkét dózist megkapta. Hozzátette, hogy a fővárosban már 4100 ágyat készítettek elő a koronavírus következő hullámára, amelynek 98 százaléka oxigént biztosító berendezéssel van felszerelve. Ezen felül további 5500 pótágy elhelyezésére van lehetőség a kijelölt kórházakban.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál arról számolt be, hogy a jelenlegi adatok alapján Kijevben és 11 megyében - azaz csaknem az ország felében - haladja meg a Covid-megbetegedések aránya a zöld besoroláshoz megengedett mértéket. Ezen felül négy régióban - Lviv, Voliny, Odessza és Ternopil - megyékben átlépte a kórházi ellátásra szorulók aránya a megengedett szintet.



Ukrajnában hétfőre 1205 esettel 2 317 824-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, feleannyi új fertőzöttet diagnosztizáltak, mint az előző hét hétköznapjain. Ennek általában az az oka, hogy hétvégenként kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek. Az elhunytak száma 18-cal 54 360-ra, az aktív betegeké pedig több mint négyszázzal 41 596-ra emelkedett.

Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 5 906 742-en kapták meg valamely védőoltás első, közülük 4 804 204-en a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Vasárnap 45 148 embert oltottak be az országban.