Ferenc pápa a pandémia utáni európai összefogást sürgettet pozsonyi látogatásán

A katolikus egyházfő kijelentette, hogy zarándokként érkezett egy "fiatal, de ősi történelmű országba, amelynek mély gyökerei vannak Európa szívében". 2021.09.13 11:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-járvány utáni európai összefogásra és a gazdaság újraindítására szólított fel Ferenc pápa a pozsonyi elnöki palota udvarán mondott beszédében hétfőn a szlovákiai politikai vezetők, a diplomáciai testületek és a civil társadalom képviselői előtt.



A katolikus egyházfő kijelentette, hogy zarándokként érkezett egy "fiatal, de ősi történelmű országba, amelynek mély gyökerei vannak Európa szívében". Európának ez a térsége, az egykori Római Birodalom határvidékén, mindig is "köztes térség" volt, és a nyugati és keleti kereszténység találkozási pontjának számított a Magyar Királyság idején is, és "huszonnyolc évvel ezelőtt a világ csodálta, miként született meg két független állam konfliktusok nélkül" - mondta az egyházfő Csehország és Szlovákia megalakulására utalva.



"Történelme arra szólítja Szlovákiát, hogy a béke hírnöke legyen Európa szívében" - hangsúlyozta a pápa. Úgy vélte, a testvériség segíthet Európa egyre sürgetőbb integrációjában, a pandémia nagyon nehéz hónapjai utáni gazdasági újraindításában, amelyet az Európai Unió helyreállítási programja támogat. A pápa megjegyezte azonban, hogy a talpraállásnak nem a sietség és a nyereségvágy jegyében kell megtörténnie, a pillanatnyi eufóriától vezérelve.



"A gazdasági újraindulás önmagában nem elegendő a mai világban, ahol mindenki kapcsolatban van a másikkal (...) Európa tűnjön ki a szolidaritásban, amely átlépve a határokon, visszavezetheti a történelem középpontjába" - jelentette ki az egyházfő.



A szlovákiai fogadásakor neki átadott kenyérre utalva Ferenc pápa hangoztatta, hogy ahogyan kenyér nélkül nincsen táplálék, munka nélkül nincsen emberi méltóság. Igazságos és testvéri társadalmat szorgalmazott, amelyben senki nem érzi magát kirekesztve, és nem kényszerül családja és hazája elhagyására. Arról is beszélt, hogy fel kell számolni a korrupciót. A pápa úgy vélte, a néhány évtizeddel ezelőtti, a szabadságot elfojtó "egyenideológiát" manapság az ideológiai gyarmatosítás veszélyezteti, amely kizárólag az egyéni hasznot tartja szem előtt. Példaképnek az európai védőszenteket, Szent Cirillt és Szent Metódot állította, akik a kulturális harc helyett a kereszténység útját járták.



"Mindenkit képviseltek és mindenkivel a közösséget keresték: szlávokkal, görögökkel, latinokkal. Hitük szilárdsága spontán nyitáshoz vezetett" - jelentette ki Ferenc pápa.



A pandémia szerinte korunk erőpróbája, megoszt, és arra ösztönzi az embereket, hogy csak magukra gondoljanak. "Induljunk el újra annak a felismerésétől, hogy mindannyian törékenyek vagyunk, és szükségünk van a többiekre ..., senki sem szigetelődhet el, egyénként és nemzetként sem" - mondta a pápa.

Beszéde elhangzása előtt a pápa az elnöki palotában találkozott Zuzana Caputová szlovák államfővel. Caputová az üdvözlő beszédében az együttműködés és a kölcsönös megértés fontosságát hangsúlyozta. "Nem szabad, hogy bármilyen társadalmi vita vagy politikai verseny végén győztesek és legyőzöttek legyenek, ehelyett kölcsönös megértésre van szükség. A világ krízishelyzetekkel áll szemben, és az egyedüli mód ezek megoldására az együttműködés" - fogalmazott Caputová.



Az elnöki fogadást követően az egyházfő a Szent Márton-székesegyházba, ismertebb nevén a koronázó templomba érkezik, ahol a szlovákiai katolikus egyház tagjaival találkozik. A délután folyamán magánlátogatást tesz a pozsonyi Betlehem-központban, majd találkozik a helyi zsidó közösség képviselőivel az óvárosi Halpiac téren, ahol ugyancsak beszédet tart. Az egyházfő hétfői hivatalos pozsonyi programja kora este ér véget, szálláshelyén, az apostoli nunciatúrán, ahol a pozsonyi parlament elnökét, Boris Kollárt majd a szlovák kormányfőt, Eduard Hegert fogadja rövid találkozón.



A szentatya kedden a kelet-szlovákiai Eperjesen tart liturgiát, majd Kassára látogat, ahol fiatalokkal találkozik a Lokomotív stadionban, illetve ellátogat a többségében romák lakta Luník IX. lakótelepre is. A pápa szlovákiai látogatása során szerdán a szlovákok nemzeti kegyhelyének tartott Sasvárba (Sastín) látogat, ahol szabadtéri misét tart. Ez utóbbi rendezvény a pápalátogatás legnagyobb látogatói érdeklődésre számot tartó eseménye, hivatalos közlések szerint mintegy ötvenezren regisztráltak rá.



Ferenc pápa vasárnap délután Budapestről érkezett Pozsonyba. Személyében negyedik alkalommal látogat katolikus egyházfő Szlovákiába, ahol legutóbb 2003-ban járt II. János Pál. Ferenc pápát még 2013-ban - egy nappal megválasztása után - hívta meg Szlovákiába az akkori államfő, Ivan Gasparovic. Az egyházfő meghívását az ezt követő években még többször megismételték.