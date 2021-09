Légiközlekedés

Lezuhant egy repülőgép Irkutszk térségében - halottak

Kényszerleszállás közben lezuhant és szétroncsolódott egy L-410-es utasszállító repülőgép Szibériában, az Irkutszki területen. Noha az első jelentések szerint mindenki túlélte a balesetet, később több hírügynökség is arról számolt be, hogy legkevesebb négyen meghaltak.



A TASZSZ első beszámolója szerint a balesetnek négy olyan túlélője van, aki ki tudott szabadulni a gépből, az egyikük állapota válságos, tizenegyen pedig a kabinban rekedtek. A hírügynökség később, az orosz Nyomozó Bizottságra (SZK) hivatkozva azt írta, hogy noha többen megsérültek, a balesetet mindenki túlélte.



Késő este több hírügynökség egybehangzóan arról számolt be, hogy a balestben négyen életüket vesztették, köztük a repülőgép pilótája. Igor Kobzev, Irkutszk megye kormányzója elmondta, hogy az utasszállító az Angara folyóba zuhant.



Az Aeroszervisz Irkutszkból Kazacsinszkojébe tartó gépe a célállomástól négy kilométerre zuhant le, kis magasságból. A repülőgépen 14 utas és kétfőnyi személyzet utazott.



Az SZK a légiközlekedés biztonsági szabályainak megszegése címén eljárást indított. A balesetet az előzetes feltételezések szerint műszaki meghibásodás vagy a személyzet hibája okozhatta. A gép ködös időben próbált meg landolni és a második leszállási kísérlet közben érte a baleset.



Az L-410 19 személyes, két légcsavaros, gázturbinával felszerelt, felsőszárnyas utasszállító repülőgép. A rendkívüli helyzetek minisztériuma közölte, hogy az utasok mentésében 50 ember vett részt.