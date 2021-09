Koronavírus-járvány

Franciaországban ismét több mint 120 ezren tüntettek a védettségi igazolás használata ellen

Több mint 120 ezren tüntettek szombaton Franciaország-szerte a koronavírus-járvány miatt bevezetett védettségi igazolás használata ellen, a fővárosból incidenseket is jelentettek a tüntetők és a rendőrök között.



Ez volt az egymást követő kilencedik hétvége, amikor a védettségi igazolás használatát szabadságjogi okokból ellenzőkön kívül védőoltást ellenzők, vírustagadók és radikális pártok hívei is utcára vonultak, jóllehet a részvétel hétről hétről csökken. A múlt héten 140 ezren, az azt megelőző szombaton 160 ezren, míg három hete még 175 ezren tüntettek, az előző hónapban pedig több mint 200 ezren.



A belügyminisztérium esti összesítése szerint 207 megmozdulás volt országszerte, Párizsban 19 ezren vonultak utcára, s közülük többen összecsaptak a rendfenntartó erőkkel, 96 rendbontót elő is állítottak.



A fővároson kívül ismételten a déli nagyvárosokban tiltakoztak nagyobb számban, Nizzában 3500-an, Montpellier-ben háromezren, Toulonban, Bordeaux-ban, Toulouse-ban 2500-an, Marseille-ben 2200-an, de kétezren voltak az északi Lille-ben és a közép-franciaországi Lyonban is.



Az AFP francia hírügynökség tudósítása szerint a Hazafiak elnevezésű, parlamenten kívüli jobboldali párt által szervezett párizsi megmozduláson a résztvevők barbarizmusnak, a szegregációt és az apartheidet erősítő tényezőnek nevezték a védettségi igazolást.



A tüntetők azt is üdvözölték, hogy pénteken mások élete veszélyeztetésének gyanújával eljárás indult Agnes Buzyn korábbi francia egészségügyi miniszter ellen a koronavírus-járvány franciaországi kezelése miatt folyó eljárás keretében.



A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolás vagy 72 óránál nem régebbi negatív teszt) a jelenleg hatályos törvények szerint augusztus 9. óta és november 15-ig kötelező bemutatni a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken, így a vendéglátóhelyeken, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben. A kormány nem zárta ki, hogy november 15. után is használatban marad a dokumentum, amennyiben a vírus nem tűnik el az országból.



A járványügyi mutatók közben fokozatosan javulnak: a naponta feltárt új esetek száma az elmúlt héten 10 ezer alá csökkent, a kórházban ápolt fertőzöttek száma is 10 ezerre esett vissza, közülük 2100-an vannak súlyos állapotban. A 67 millió lakosú országban a teljes lakosság csaknem háromnegyede, a 12 éven felüliek 85 százaléka megkapta a koronavírus-elleni oltás első adagját, s 46 millió ember, a 12 éven felüliek 80 százaléka már a második dózist is felvette.