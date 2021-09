Terrorizmus

Két évtizeddel 9.11 után az afganisztáni győzelmet ünneplik a dzsihadisták

Két évtizeddel a szeptember 11-eI támadások után Európában továbbra is jelentős a terrorfenyegetettség egy biztonsági szakértő szerint. A tálibok győzelme lökést adhat a dzsihadisták globális harcának és a menekültekkel Európába tartó merénylőktől is tartani kell.



Claude Moniquet az Euronewsnak azt nyilatkozta, bár a kontinens vezetői sokat tettek az elmúlt két évtizedben a terror elleni harcért, de teljes biztonság egyszerűen nem létezik.



"Haladást értünk el 2001 után. Sajnos ezek sem védték ki a madridi és a londoni terrortámadásokat. Ezután több forrást és jogi lehetőséget kaptak a szolgálatok. Szerintem most épp azt kell tenni, amit Franciaország tesz a Száhel-övezetben: azért vannak ott, hogy a veszélyt a lehető legtávolabb tartsák Európától. Ez egy kockázatos, politikailag és jogilag megkérdőjelezhető lépés, de Európa biztonságáról van szó” – mondta a szakértő.



A NATO afganisztáni kivonulása is növeli a terrorveszélyt Claude Moniquet szerint.



"Két komoly kockázatot látok. Az egyik egy korlátozott veszély, az, hogy menekültnek álcázva terroristák jutnak be Európába, ahogy az 2013-ban és 14-ben is történt a párizsi és brüsszeli merényletben résztvevő szíriaiak esetében. De ennél nagyobb baj, hogy a kivonulás győzelem a globális dzsihád számára. Kabul elfoglalása egy nagy győzelem nekik. Ez látszik a közösségi oldalaikon és ez új lendületet adhat a dzsihádnak. “



