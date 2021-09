Terrorizmus

Szeptember 11-re emlékeztek az Egyesült Államokban - videó

Az Egyesült Államokban a 20 évvel ezelőtti terrortámadásokra emlékeztek. A New York-i világkereskedelmi központnál lélekharanggal kezdődött a megemlékezés.



Az eseményen megjelent a jelenlegi mellett két egykori elnök is. Ők együtt emlékeztek a jelenlévőkkel arra a 3000 áldozatra, akik a négy, közel egy időben végrehajtott merényletben, illetve az azokat követő mentési munkálatok során vesztették életüket. Az elhunytak nevét egyenként felolvasták.



A megemlékezésen egy szál gitár kíséretében énekelt az idősödő Bruce Springsteen is, aki sokáig az amerikai életmód, és a kisvárosi munkásosztály megtestesítőjének tartottak.



Az amerikai védelmi minisztériumnál egy hatalmas amerikai lobogót engedtek az épület falára, épp ott, ahol 20 évvel ezelőtt az American Airlines 77-es járata csapódott a Pentagonba.



Saint Louisban pedig 7600 zászlóval emlékeztek az áldozatokra, a mentőkre, és a hazát védelmezőkre.



Az al-Kaida 19 öngyilkos merénylője négy repülőgépet térített el. Kettő a New York-i Világkereskedelmi Központba, egy a Pentagonba csapódott, a United 93-as járata pedig lezuhant Pennsylvaniában, miután az utasok megpróbálták visszaszerezni az irányítást az eltérített repülőgép fölött. Az itt tartott megemlékezésen beszédet mondott George W. Bush is, aki akkoriban az Egyesült Államok elnöke volt, és a támadások után elindította az afganisztáni katonai akciót.