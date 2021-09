Több tehenet is elnyelt egy tornádó - videók

Azon a reggelen, miután New Jersey történelmének egyik legerősebb tornádója szinte teljesen letarolta az állam legnagyobb tejgazdaságát, Marianne és Wally Eachus tulajdonosok egymásra néztek és csak sírtak. "Mit fogunk csinálni?" - kérdezték egymástól.



Igen, a tornádó 2021. szeptember 2-án, csütörtökön pusztítást végzett az New Jersey állambeli Mullica Hillben, és majdnem elpusztította az amerikai állam legnagyobb tejgazdaságát.

Alig 12 órával korábban a házaspár éppen vacsorázott, amikor a mobiltelefon időjárás-jelzés arra figyelmeztetett, hogy tornádó közeleg. "A felhők intenzívek és gyorsak voltak, majd olyan hangot hallottam, mint egy tehervonat" - emlékezett vissza Marianne.



Épp időben rohantak a pincébe, hogy az EF3-as tornádó - egyike annak a legalább nyolcnak, amely a múlt heti vihar során New Jersey és Pennsylvania egyes részein végigsöpört - átvonuljon. Alig telt el három perc, és már el is tűnt.



Amikor a Philadelphia külvárosában, Mullica Hillben található Wellacrest Farms tulajdonosai a tanyájukon lévő többi családtaggal együtt kijöttek a pincéből, látták, hogy két hatalmas gabonasilójuk felborult. Néhány pajta földig lerombolva vált semmivé, másokról leszakadt a tető, felszereléseket törölt el a föld színéről, kitépett fák dőltek a régi tanyára. "Csak fém, fa, törmelék volt mindenütt" - mondta Eachus.

IDA'S AFTERMATH: A tornado that spawned from remnants of Hurricane Ida reduced barns to rubble and toppled massive grain silos at New Jersey's largest dairy farm. Up to 100 cows were still missing as of Monday morning. pic.twitter.com/QYvjkSHonr