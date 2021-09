Afgán konfliktus

MI5-főnök: a tálib hatalomátvétel növelheti a nagy-britanniai terrorveszélyt

A brit elhárítás (MI5) vezetője szerint a tálibok hatalomátvétele Afganisztánban növelheti a nagy-britanniai terrorcselekmények kockázatát.



Ken McCallum a BBC közszolgálati rádió pénteki hírműsorának nyilatkozva úgy fogalmazott: jóllehet a terrorveszély általában nem egyik napról a másikra változik, az Afganisztánban történtek azonban "lélektani, morális ösztönzést" adhatnak a szélsőségesség nagy-britanniai híveinek, és ez akár egy nap alatt is bekövetkezhet.



Az MI5 vezérigazgatója, aki a 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadások huszadik évfordulója előtt nyilatkozott a BBC-nek, elmondta: a szolgálat a rendőrséggel együttműködve az elmúlt négy évben 31, a koronavírus-járvány tavalyi elhatalmasodása óta hat nagy-britanniai terrortámadást hiúsított meg.



McCallum szerint a megakadályozott terrorcselekmények mindegyike a tervezés előrehaladott szakaszában járt.



Az elhárítás vezetője szerint ezek többsége szélsőséges iszlamista indíttatású terrortámadási kísérlet volt, de folyamatosan növekszik a szélsőjobboldali terroristák által megkísérelt terrorcselekmények száma is.



Az MI5 vezetője korábban is többször beszélt a szélsőjobboldali terrorveszély növekedéséről. Előző, július végi helyzetértékelésében elmondta, hogy különösen a rasszizmus terjedése szítja a szélsőjobboldal irányából észlelhető terrorveszélyt. Ken McCallum akkori tájékoztatójában elmondta azt is, hogy az addig eltelt négy évben felderített és megakadályozott 29 nagy-britanniai terrorcselekmény-kísérlet közül tíz szélsőjobboldali indíttatású volt.



A pénteki BBC-interjúban az MI5 vezérigazgatója kijelentette: az Afganisztánból kiinduló terrorveszély csökkentésére az elmúlt húsz évben kifejtett nyugati katonai erőfeszítések jórészt sikeresek voltak.



Hozzátette ugyanakkor: éppen az al-Kaida terrorhálózatra jellemző, rendkívül nagyszabású terrorcselekmények elleni sikeres fellépés egyik következményeként nőtt az olyan terrortámadási kísérletek száma, amelyeket az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorcsoport által "inspirált" elkövetők próbálnak végrehajtani.



Ezek a korábbiaknál tipikusan sokkal kisebb méretű terrortámadások, amelyeket emiatt nehezebb felderíteni. Az MI5 által meghiúsított terrortámadási kísérletek száma most valójában nagyobb, mint a 2001. szeptember 11-i terrorcselekmények utáni időszakban, de ezek kisebb méretű, kevésbé fejlett eszközökkel előkészített és végrehajtani próbált támadások - mondta a pénteki BBC-műsorban a brit elhárítás vezetője.



Hozzátette: az Afganisztánból "exportált" terrorizmus megfékezése még akkor sem lenne egyszerű feladat, ha az új afganisztáni tálib vezetés teljes jóhiszeműséggel törekedne erre, de természetesen azzal is számolni kell, hogy a tálibok jóhiszeműsége ebben a kérdésben "nem maradéktalan".

Mindezt egybevetve a terrorellenes fellépés tervezését arra a feltételezésre kell alapozni, hogy az Afganisztánból Nagy-Britannia felé megnyilvánuló terrorkockázat növekedni fog a következő időszakban - mondta a pénteki BBC-interjúban az MI5 vezérigazgatója.