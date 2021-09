Hadsereg

Hadihajók futottak ki a Balti-tengerre az orosz-fehérorosz Zapad-2021 hadgyakorlat keretében

Tizenöt hajó futott ki a Balti-tengerre a pénteken megkezdődött Zapad-2021 orosz-fehérorosz stratégiai hadgyakorlat keretében - közölte az orosz védelmi minisztérium.



A kötelékbe nagy partraszállóhajók, korvettek, kisebb rakéta- és tengeralattjáró-elhárító hajók, aknaszedők és rakétahajók, tengeralattjárók, valamint támogató hajók tartoznak. A gyakorlat forgatókönyve szerint tengeralattjáró- és légvédelmi, valamint aknamentesítési feladatokat kell elvégezniük.



A gyakorlat részeként harckészültségbe helyezték az orosz Balti Flotta Sz-400-as és Pancir-Sz légvédelmi egységeit.



Oroszország és Fehéroroszország fegyveres erőinek stratégiai gyakorlatait kétévente tartják. A Zapad-2021 a két ország fegyveres erői közös kiképzésének utolsó szakasza.



A péntektől jövő csütörtökig tartó idei gyakorlatra 200 ezer főnyi személyi állományt, mintegy 80 repülőgépet és helikoptert, valamint 760 haditechnikai eszközt, köztük 290 harckocsit, 240 ágyút, rakétavetőket és aknavetőket, valamint 15 hajót is mozgósítottak. A hadgyakorlat forgatókönyve az orosz védelmi minisztérium szerint a nemzetközi helyzet súlyosbodására és az orosz-fehérorosz Szövetségi Állam elleni esetleges agresszióra adott válaszlépéseket tartalmaz. Az orosz és a fehérorosz katonai vezetés korábban többször is hangsúlyozta, hogy a manőverek védelmi jellegűek.



"Nagy jelentősége van a küszöbönálló Zapad-2021 közös gyakorlatnak Oroszország és Fehéroroszország területén. Ezek a gyakorlatok nem irányulnak senki ellen, de megtartásuk logikus, amikor más szövetségek, például a NATO aktívan növeli katonai jelenlétét a Szövetségi Állam határainak és az ODKB (a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete) térsége közelében" - mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök a fehérorosz hivatali partnerével, Aljakszandr Lukasenkával csütörtökön közösen megtartott sajtótájékoztatóján.



A gyakorlat csütörtöki ünnepélyes megnyitó szertartásán örmény, kazah, kirgiz, indiai és mongol katonák is jelen voltak.



Az orosz Északi Flotta csütörtökön kezdett gyakorlatba a sarkkörön túl, mintegy félszáz hadihajó, 120 repülőgép és helikopter, valamint a fegyveres erők nyolcezer tagjának részvételével. A manővereken emellett mintegy 800 haditechnikai és különleges eszközt, köztük több mint 40 harckocsit, 460 páncélozott harcjárművet, valamint 240 ágyút, aknavetőt és rakétasorozatvetőt is.



A flottagyakorlat kiterjed a Barents-tengerre, a Kara-tengerre, a Csukcs-tengerre, a Kelet-szibériai-tengerre, a Laptyev-tengerre, a Novoszibirszk-szigetekre és a Ferenc József-föld szigetcsoportra.