Koronavírus-járvány

15 millió lejárt szavatosságú vakcinát dobtak ki az Egyesült Államokban március óta

Az év végéig Afrika az előzetes tervekhez képest negyedével kevesebb koronavírus elleni oltóanyagot kap - közölte csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) afrikai igazgatója.



Sajtótájékoztatóján Matshidiso Moeti elmondta, hogy az alacsony és közepes jövedelmű országok védőoltáshoz juttatására létrehozott Covax program 2021-re prognosztizált szállításai adatait lefelé volt kénytelen helyesbíteni 25 százalékkal.



Ennek okaként a frissítő oltásokat, illetve a vakcinák felhalmozását nevezte meg egyes országokban, illetve a bilaterális megállapodások előnyben részesítését a nemzetközi szolidaritás kárára.



Mindemellett rendkívül sajnálatosnak nevezte, hogy az Egyesült Államokban március óta 15 millió lejárt szavatosságú vakcinát dobtak el. Mint mondta, ezzel az oltóanyagmennyisséggel immunizálni lehetett volna Libéria, Mauritánia és Gambia 18 évesnél idősebb lakóit.



Úgy fogalmazott, hogy a tehetősebb államoknak fontolóra kellene venniük, hogy a magasabb átoltottság Afrikában a koronavírusnak is kisebb esélyt ad a mutációra.



Moeti augusztus végén közölte, hogy Afrika a következő hónapokban 117 millió adag oltást kap, de további 34 millió adagra lenne szükség, hogy elérjék a tíz százalékos átoltottsági célt.



Az afrikai kontinens lakosságának mindössze három százalékát oltották be teljesen.



Az Afrikai Betegségellenőrző és Megelőző Központ (CDC) szerint a kontinensen a járvány kitörése óta csaknem nyolcmillió fertőzöttet azonosítottak, akik közül több mint 200 ezren hunytak el a kórban.