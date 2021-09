Németország

Házkutatást tartottak két német minisztériumban

Az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanúja miatt házkutatást tartottak csütörtökön a német szövetségi pénzügyminisztériumban és az igazságügyi minisztériumban. 2021.09.10 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az osnabrücki ügyészség által megerősített sajtójelentések szerint rendőrök és az ügyészség munkatársai iratokat foglaltak le a két berlini minisztériumban.



A nyomozás középpontjában a pénzügyminisztérium felügyelete alá tartozó szövetségi vámhatóság pénzmosás elleni osztálya, az angol elnevezésű pénzügyi hírszerzési egység (Finacial Intelligence Unit - FIU) áll.



A gyanú szerint a FIU-ból nem továbbítottak megfelelően bankoktól érkezett jelentéseket, amelyek millió eurós nagyságrendű pénzmosásgyanús esetekről szóltak, és ezzel akadályozták a bűnüldöző szervek munkáját.



Az ügyészség azt is vizsgálja, hogy miért csökkent töredékére a gyanús pénzügyi műveletekről szóló bejelentések száma, amióta a FIU 2017-ben átvette a pénzmosás ellenőrzését.



A nyomozás 2020-ban kezdődött. A FIU kölni székhelyén lefoglalt iratok alapján az ügyészség azt akarja kivizsgálni, hogy a minisztériumok vezetése részt vett-e, és ha igen, milyen mértékben a FIU döntéseiben.



A pénzügyminisztériumot a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kancellárjelöltje, Olaf Scholz vezeti. Az igazságügyi tárcát ugyancsak SPD-s politikus, Christine Lambrecht vezeti.



Az ügyészség tájékoztatása szerint a lefoglalt iratok elemzése nem ér véget a szeptember 26-ai szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás előtt.



Mindkét minisztériumban hangsúlyozták, hogy a nyomozás nem a tárca alkalmazottai, hanem a FIU ismeretlen munkatársai ellen irányul. Szintén kiemelték, hogy mindenben támogatják az ügyészség munkáját.



A FIU még az előző Bundestag-választás előtt, 2017 nyarán került át a szövetségi bűnügyi hivataltól (BKA) a vámhatósághoz. A számos szakértő által kifogásolt átszervezést az akkor pénzügyminiszter, Wolfgang Schäuble jelenlegi Bundestag-elnök, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa vezényelte le.



A Németországban működő pénzintézetek kötelesek jelenteni a FIU-nak minden gyanús pénzmozgást. Azonban a bírálatok szerint a szervezet alkalmatlan a feladatára, nincs elég szakembere, kellő személyzete, technikai felszerelése és információja a pénzmosás elleni hatékony fellépéshez.



Olaf Scholz egy potsdami kampányrendezvényén újságíróknak nyilatkozva rosszallotta a minisztériumában tartott razziát. Mint mondta, az ügyészség "írásban is benyújthatta volna" a kérdéseit, amelyekre választ keresett a tárcánál .



"Az embereknek maguknak kell megítélniük, helyes volt-e, hogy másként jártak el" - tette hozzá a politikus. Kiemelte, hogy minisztersége alatt jelentősen növelték a FIU létszámát, és további fejlesztések is következnek még.