Koronavírus-járvány

Több mint 12 ezer külföldi munkavállaló francia állampolgárságot kapott a járványhelyzetben nyújtott munkájáért

Franciaországban több mint 12 ezer olyan külföldi munkavállaló kapta meg az állampolgárságot, aki a koronavírus-járvány idején a frontvonalban dolgozott, és bebizonyította "a nemzethez való tartozását" - jelentette be csütörtökön a belügyminisztérium.



Marlene Schiappa, az állampolgársági jogokért felelős kormánytag egy évvel ezelőtt arra utasította a prefektusokat, hogy gyorsítsák fel és könnyítsék meg a francia állampolgársághoz jutást azon külföldiek számára, akik aktívan részt vettek a koronavírus-járvány elleni küzdelemben egészségügyi dolgozóként, biztonsági őrként, takarítóként, gyerekvigyázóként, pénztárosként, hulladékszállítóként, házi ápolóként vagy más veszélyeztetett munkakörben dolgozóként.



Ezekben a munkakörökben dolgozik a legtöbb külföldi munkavállaló. Az állampolgársági kérelem benyújtásához a kérelmezőknek korábban legalább ötéves franciaországi tartózkodást kellett bizonyítaniuk, ezt két évre csökkentette a belügyminisztérium.



A könnyített eljárás keretében az elmúlt egy évben 16 381 külföldi folyamadott francia állampolgárságért, közülük eddig 12 012-en kaptak pozitív választ - jelezte a tárca.



"Ezek a frontvonalban dolgozók a nemzet rendelkezésére álltak. Természetes, hogy a nemzet is tegyen egy lépést feléjük. Üdvözlöm őket a francia állampolgárságban honfitársként, és köszönetet mondok a köztársaság nevében. Nekik is köszönhető, hogy a haza ki tudott tartani" - írta közleményében Marlene Schiappa.



Tavaly egyébként 61 371 külföldi folyamadott francia állampolgárságért, ami 20 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben.