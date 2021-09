Egészségügy

Súlyos hatással volt a járvány az egyéb súlyos betegségek elleni harcra

Súlyos hatással volt a koronavírus-járvány az egyéb súlyos betegségek elleni harcra világszerte - közölte szerdán az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelmet finanszírozó világalap (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria).



A tbc-ben és AIDS-ben szenvedő páciensek esetében elsősorban a kezelések és tesztek száma csökkent. A jelentés szerint a gyógyszereknek ellenálló tuberkulózissal kezeltek száma 2020-ban 19 százalékkal esett vissza a világalap által támogatott országokban. Az AIDS-prevenciós programokkal elért személyek száma 11 százalékkal csökkent 2019-hez képest.



Az elvégzett HIV-tesztek száma 22 százalékkal esett vissza, ami jelentős arány egy olyan betegség esetében, amelynél a sikeres kezelés érdekében fontos, hogy időben észleljék.



A malária elleni küzdelmet nem érintette olyan rosszul a Covid-19, de a maláriatesztek száma így is 4,3 százalékkal csökkent a jelentés szerint. A 2002-ben létrehozott világalap évente több mint négymilliárd dollárt gyűjt és fektet be helyi egészségügyi szakértők által indított programokba a világ 100 országában.



Idén már most 3,3 milliárd dollár gyűlt össze az AIDS, a tbc és a malária elleni programokra.



"A betegség által ránk rótt terhek ellenére a járvány megajándékozott minket annak lehetőségével, hogy egy jobb, igazságosabb és egészségesebb világot építsünk" - fogalmazott Peter Sands, az alap vezérigazgatója.