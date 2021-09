USA

Eltávolították Lee tábornok lovasszobrát Virginia állam fővárosában

Eltávolították Robert E. Lee tábornok, az amerikai polgárháborúban (1861-1865) a déli csapatok főparancsnoka óriás lovasszobrát szerdán Virginia állam fővárosában, Richmondban, miután az állam kormányzója elrendelte annak végleges lebontását.



Amint arról a The Washington Times konzervatív amerikai napilap is beszámolt, hét méter magas, tizenkét tonnás bronz lovasszobrot, amelyet Marius-Jean-Antonin Mercie francia szobrász 1890-ben készített, helyi idő szerint reggel kilenc óra körül daruval emelték le a több mint 13 méter magas talapzatáról. Történt ez 131 évvel azt követően, hogy a Konföderáció - az Egyesült Államok déli tagállamai által létrehozott államszövetség - korábbi fővárosában felállították.



A szobrot szétvágták a könnyebb elszállítás érdekében, de végső sorsa még nem világos. Várhatóan csütörtökön eltávolítják az emelvényen található emléktáblákat is, valamint kicserélik a talapzatban található időkapszulát, amelyben állítólag Lee tábornok egyik kabátgombját is megtalálták. A tiltakozó graffiti feliratokat tartalmazó emelvényt egyelőre nem bontják el.



Ralph Northam, Virginia állam demokrata kormányzója még 2020 júniusában jelentette be a szobor eltávolításának tervét, tíz nappal a rendőri intézkedés George Floyd afro-amerikai férfi halálát követően.



Virginia állam legfelső bírósága múlt héten hozott ítéletet, amelyben elutasították azt a két bírósági keresetet, amelyek kifogásolták és ellenezték a szobor eltávolítását.



Sokan sértőnek tartották a déli rabszolgatartó Konföderáció tábornokának emléket állító szobrot és annak elhelyezését a richmondi Emlékmű Sugárúton, annak ellenére, hogy Robert E. Lee tábornok maga nem támogatta a rabszolgatartás intézményét. Mások viszont úgy vélték, hogy a szobor eltávolítása a történelem eltörlésével lenne egyenlő.



A város területén korábban már több mint egy tucat konföderációs szobrot távolítottak el, de Virginia állam döntéshozó köztisztviselői tavaly nyárig ellenálltak a Lee tábornok lovasszobrának eltávolítását követelő hangoknak.



Ez azonban gyökeresen megváltozott a faji, etnikai és társadalmi igazságossági kérdések radikális újragondolását hirdető országos mozgalom, a Black Lives Matter (BLM, a Fekete Életek Számítanak) újbóli megerősödésekor, amelyet George Floyd 2020. május 25-i halála váltott ki.



Az afroamerikai férfi rendőri őrizetbe vétel során halt meg Minneapolisban, miután Derek Chauvin fehér rendőr közel kilenc percig térdelt a nyakán az utcán. A rendőrt egy évvel és egy hónappal később, 2021. június 25-én gondatlanságból elkövetett emberölésért huszonkét és fél év börtönbüntetésre ítélték.