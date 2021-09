Koronavírus-járvány

Osztrák kancellár: a válasz a járvány negyedik hullámára nem a karantén, hanem az oltás

A válasz a járvány negyedik hullámára nem a karantén, hanem az oltás - jelentette ki Sebastian Kurz kancellár szerdán a tartományfőnökökkel tartott tanácskozás után Bécsben.



A kancellár hangsúlyozta, hogy a jövőben a hét napra és százezer lakosra vetített fertőzöttségi mutatóval ellentétben a kórházak intenzív ágyainak telítettsége fogja meghatározni a szükséges lépéseket. Ami a gyakorlatban azt jelenti, minél több ember szorul a koronavírus betegség következményeként lélegeztetőgépre, annál szigorúbb intézkedésekkel kell számolni.



Az ennek értelmében kidolgozott három lépcsős intézkedési terv első fokozata - amikor az intenzív ágykapacitás eléri a 10 százalékos telítettséget - szeptember 15-én lép életbe.



Az élelmiszerboltokban, drogériákban, gyógyszertárakban és a tömegközlekedésben az eddig használatos orvosi maszk helyett újra kötelező lesz a nagyobb védelmet nyújtó FFP2-es maszk viselése. Minden más üzletben a már beoltottaknak csak ajánlott, ugyanakkor a védettséggel nem rendelkezőknek kötelező lesz az FFP2-es maszk, és a rendőrség által végzett szúrópróba-szerű ellenőrzésekre kell számítani.



Az antigén gyorstesztek érvényességi ideje 48 óráról 24 órára csökken.



Ezen túlmenően a 25 fő feletti rendezvényeket csak azok látogathatják, akiket már beoltottak, átestek a betegségen vagy negatív koronavírusteszttel rendelkeznek. Ez a rendelkezés eddig csak a száz fő feletti összejövetelekre vonatkozott.



A második fokozat egy héttel azután lép életbe, amikor az intenzív osztályok kapacitása eléri a 15 százalékos telítettséget. Ettől az időponttól az éjszakai szórakozóhelyeket és az 500 főnél nagyobb létszámú rendezvényeket már csak a beoltottak és a gyógyultak látogathatják.



A harmadik fokozat - amennyiben az említett kapacitás eléri a 20 százalékos telítettséget - újabb szigorítást hoz: azokra a helyekre - mozikba, színházakba, éttermekbe -, amelyeket egyébként jelenleg is csak a beoltottak, gyógyultak, illetve a negatív teszttel rendelkezők látogathatnak, a védettségi igazoláson kívül már csak negatív PCR-teszt felmutatásával lehet belépni, tehát az antigén gyorsteszt már nem lesz érvényes.



Kurz kérdésre válaszolva elmondta, hogy a jelenleg még ingyenes koronavírustesztek térítéskötelessé tételéről még nem született döntés.



A kancellár újfent felhívta a figyelmet a koronavírus elleni védőoltás fontosságára. Hangsúlyozta, az oltás felvétele továbbra sem kötelező Ausztriában, ugyanakkor hozzátette, hogy felvilágosító kampánnyal igyekeznek meggyőzni a még kétkedőket az oltás adta védettség előnyeiről. Hozzátette, a most bejelentett intézkedések éppen azokat védik, akik a védőoltás hiányában jobban ki vannak téve a fertőzésnek. Mindazonáltal nyomatékosította, hogy az oltás felvételével az emberek nemcsak önmagukat védik, hanem hozzájárulnak a társadalom általános immunitásának eléréséhez is.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 2 268 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 701 216 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 645, az intenzív kezelésre szorulók 180-an vannak. A Covid-19 szövődményeibe az elmúlt napon hárman haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma így 10 815-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 672 145.