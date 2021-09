Koronavírus-járvány

A német lakosság kétharmada kapott már legalább egy adag oltást

Azonban a járvány még nem ért véget, és a bontakozó negyedik hullámból "fulmináns", elsöprő erejű járványhullám lehet ősszel. 2021.09.08 13:13 MTI

Németországban a lakosság kétharmada kapott már legalább egy adagot az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni védőoltásból - jelentették be szerdán Berlinben.



Jens Spahn egészségügyi miniszter elmondta, hogy a lakosság egészét tekintve a teljes oltással rendelkezők aránya 61,7 százalék, a legalább egy adaggal rendelkezőké pedig 66 százalék.



Az oltható népességet, azaz a 12 éven felülieket tekintve még eredményesebb az oltási kampány, ebben a körben eddig "négyből három ember választotta az oltás útját", amely visszavezet "a szabadságba és a normalitásba" - mondta a miniszter.



Lothar Wieler, a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) vezetője kiemelte, hogy a védőoltásokkal sikerült megakadályozni nagyjából 700 ezer fertőződést, 38 ezer halálesetet, valamint 77 ezer ember kórházi kezelést és 22 ezer ember intenzív kezelést igénylő koronavírusos megbetegedését.



Azonban a járvány még nem ért véget, és a kibontakozó negyedik hullámból "fulmináns", elsöprő erejű járványhullám lehet ősszel, ha nem emelkedik kellőképpen az átoltottság - mondta a szakember.



A járvány megállításához a legutóbbi számítások szerint a 12-59 éves korosztályban 85 százalékos, a hatvan felettieknél 90 százalékos átoltottság szükséges. Ezt egyelőre nem sikerült elérni, így beindult az újabb fertőzéshullám, amelynek erejét mutatja, hogy az utóbbi két hét alatt csaknem megduplázódott, meghaladta az 1300-at az intenzív kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma - mondta az RKI vezetője.



Jens Spahn hozzátette: az intenzív osztályokon ápolt betegek több mint 90 százaléka nincs beoltva. "Ennél nyomósabb érv az oltás mellett nemigen létezik" - jegyezte meg.



Aláhúzta, hogy Németország eddig viszonylag jól vészelte át a járványt. Ezt mutatja a többi között, hogy lakosságarányosan feleannyian haltak meg a Covid-19 miatt, mint az Egyesült Királyságban, a gazdasági teljesítmény pedig már közelíti a járvány előtti szintet.



Az újabb járványhullám megfékezéséhez viszont még legalább ötmillió embert be kell oltani. Ezért a szövetségi kormány szeptember közepén országos oltási akciót indít - mondta a miniszter.



A kormány tervei szerint a hétfőn, szeptember 13-án kezdődő úgynevezett országos oltási héten számos partner, köztük önkormányzatok, gazdasági érdekképviseletek és társadalmi szervezetek közreműködésével oltópontokat állítanak fel olyan helyeken, amelyeken sokan fordulnak meg mindennapi elfoglaltságaik közben, például bevásárlóközpontban, piacon és parkban. Így a lehető legkisebb erőfeszítéssel és időráfordítással beoltathatja magát mindenki.



A szövetségi kormány szerdai összesítése szerint a 257 napja tartó oltási kampányban 103,2 millió adag vakcinát adtak be. Legalább egy adagot 54 890 847 ember kapott, teljes oltással 51 260 963 ember rendelkezik.

Az RKI szerdai adatai szerint az utóbbi 24 órában 13 565 fertőződést mutattak ki tesztekkel. Ez minimális emelkedés az egy héttel korábbi 13 531-hez képest.



Az új esetekkel együtt 4 030 681 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t Németországban a járvány tavaly tavaszi kezdete óta.



A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 35 halálesetet regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 92 448-ra emelkedett.