Koronavírus-járvány

Áramkimaradás miatt halt meg tizenhat koronavírusos beteg egy mexikói kórházban

Legalább tizenhat páciens meghalt a Mexikó központi részén található Tula városának egyik kórházában árvizek okozta áramkimaradás következtében.



Az áramkimaradás miatt nem tudták ellátni a lélegeztetőgépeken lévő koronavírusos pácienseket. A kórházban 56 beteget kezeltek, nagy részüket Covid-19 miatt. A túlélőket biztonságba helyezték - tette hozzá.



Sajtójelentések szerint inkubátorban lévő újszülötteket is evakuálni kellett az áradások miatt. Emberek százainak kellett a kora reggeli órákban felkeresniük a menhelyeket.



Helyi idő szerint hétfőn este heves esőzések nyomán három folyó is kilépett a medréből az ország központi térségében. A Mexikóvárostól alig néhány kilométerre található Ecatepec is víz alatt állt. Hidalgo állam 27 településén hirdettek ki szükségállapotot. A kormány katonákat küldött a katasztrófa sújtotta térségbe.