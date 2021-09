Koronavírus-járvány

Románia oltási kampányt rendez az iskolákban és egyetemeken

Romániában a tanévkezdéssel egy időben két hónapos koronavírus elleni oltási kampány is kezdődik az iskolákban és egyetemeken a diákok, szülők, pedagógusok és kisegítő személyzet számára - jelentette be keddi sajtóértekezletén Valeriu Gheorghita katonaorvos, az oltási kampány koordinátora.



A közoktatásban szeptember 13-ától november 15-ig szerveznek immunizációs kampányt: az iskolák orvosi rendelőiben, mobil oltópontok felállításával vagy olyan közeli oltóközpontokban, ahol a 12 év feletti kiskorúaknál engedélyezett Pfizer- vagy Moderna-vakcinát használják. A felsőoktatásban október elsején kezdődik és december elsején ér véget a kampány. A kiskorúakat továbbra is a szülők (gyámok) jelenlétében és írásos beleegyezésével oltják - pontosított az oltásparancsnok.



Az oltási kampányt koordináló bizottság (CNCAV) tervei szerint Romániában októbertől válik lehetővé a koronavírus elleni oltás harmadik dózisának felvétele az mRNS (hírvivő ribonukleinsav) alapú - a Pfizer vagy a Moderna által gyártott - vakcinák esetében, de Románia megvárja a döntéssel az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ajánlását. A harmadik oltást az immunbetegségben szenvedők, szervátültetésen átesett páciensek, rákos vagy kezeletlen AIDS-es betegek az immunizációs menetrend részeként eleve megkapják, a lakosság többi része - a veszélyeztetettség függvényében - a második dózis felvétele után legkevesebb fél évvel igényelheti majd a harmadik vakcinát - magyarázta Gheorghita.



Elmondta: jelenleg országos szinten 31 százalékos az átoltottság Romániában. A legmagasabb, 49 százalék feletti arányban Bukarestben igényelték a 12 év feletti lakosok a vakcinát, a toplistán Kolozs megye következik 46, Szeben megye 39, illetve Konstanca és Temes megye 36 százalékkal. Másfelől Giurgiu és Suceava megyében a jogosultak kevesebb mint 20 százaléka vette fel az oltást.



Romániában szeptember 13-án mindenütt jelenléti oktatással indul a tanév, és csak azokon a településeken térnek át online oktatásra, amelyeken hat ezrelék fölé emelkedik a fertőzöttségi ráta.



Sorin Cimpeanu oktatási miniszter korábban elmondta: a közoktatásban dolgozó tanárok mintegy 60 százaléka van beoltva, szerinte ezzel az immunizációs aránnyal minden más társadalmi csoportot megelőznek. Hozzátette: az Európai Unióban hatályos Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) miatt a szülők nem tudhatják meg a tanárokról, hogy beoltatták-e magukat, de jogukban áll statisztikai adatokat igényelni a pedagógusok átoltottságáról az iskolák vezetőségétől.