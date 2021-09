Afgán konfliktus

A tálibok megtorlással fenyegetnek minden lázadót

A tálibok szóvivője arra figyelmeztetett hétfőn, hogy keményen meg fognak torolni mindenféle esetleges lázadást az ország új vezetése ellen. 2021.09.06 12:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Zabihullah Mudzsáhid a sajtótájékoztatóján azt mondta: "Az iszlám emirátus nagyon érzékeny a lázadásokat illetően. Bárki is próbálna ellenállást szítani, azt keményen megtorolják".



Hozzátette azt is, hogy az utóbbi húsz évben kialakított afgán fegyveres erők tagjait arra kérik, hogy csatlakozzanak a tálibok vezetése alatt álló új biztonsági erőkhöz.



A tálibok nem sokkal korábban bejelentették, hogy elfoglalták az eddig ellenállást tanúsító Pandzsír tartományt, ezzel Afganisztán teljes területe immár az övék. Az augusztus 15-i hatalomátvétel óta Pandzsír volt az utolsó tartomány, amely szembeszállt a tálibokkal, és ahol az afgán hadsereg és különleges erők maradékaiból, valamint a helyi milíciákból ellenállást szerveztek.



A pandzsíri Nemzeti Ellenállási Front (NRF) nem sokkal a radikálisok bejelentése után egy Twitter-üzenetben jelezte, hogy folytatni fogják a tálibok elleni küzdelmet. A pandzsíri ellenállást vezető Ahmed Maszúd közölte, hogy fegyveresei továbbra is tartják a Pandzsír-völgy "stratégiai pozícióit".



"Ha bárki fegyvert ragad, és újabb ellenállást szervez, akkor azt mindenképpen az ellenségünknek tekintjük. A háborúnak vége, az ország kilábalt a válságból. Eljött a béke és az újjáépítés ideje. Az emberek támogatására van szükségünk" - hangoztatta Zabihullah Mudzsáhid újságírók előtt.



A szóvivő megígérte a Pandzsírban élőknek, hogy garantálják a biztonságukat, és nem éri őket hátrányos megkülönböztetés. Biztosított arról is, hogy az áramszolgáltatást és a kommunikációs hálózatokat is haladéktalanul helyreállítják a tartományban.



A leendő kormány összetételét a szóvivő szerint a következő napokban fedik majd fel.



Az ezzel kapcsolatos utolsó döntések is megszülettek már, még technikai problémákon dolgozunk - mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy amint azok megoldódnak, bemutatják a tálib kormány tagjait.