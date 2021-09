Koronavírus-járvány

Ausztráliában a következő hetekben tetőzhet a harmadik hullám

Ausztráliában várhatóan a következő hetekben tetőzhet a koronavírus-járvány harmadik hulláma az ausztrál egészségügyi hatóságok modelljei szerint, Sydneyben jövő héten a kétezret is elérheti az egy nap alatt diagnosztizált új fertőzöttek száma.



Gladys Berejiklian, Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke hétfőn elmondta: számításaik szerint a következő hetekben fokozódik majd az egészségügyre nehezedő nyomás, és október elején lesznek a legzsúfoltabbak a kórházak intenzív osztályai. Sydneyben akár a napi kétezret is meghaladhatja a napi új esetek száma, ha "túl sokan hibáznak, és túl sok olyan rendezvényt tartanak, amely elősegíti a vírus terjedését" - tette hozzá a kormányfő.



Hétfőn Új-Dél-Wales államból 1281 új fertőzöttet jelentettek, többségüket Sydneyből. A koronavírus-fertőzés szövődményei öt ember halálát okozták.



Victoria államban, ahol Melbourne is található, 246 új esetet regisztráltak egy nap alatt, ami idén az eddigi legmagasabb szám.



Ausztrália eddig nagyrészt sikerrel védekezett a nemzetközi határok zárva tartásával és az elrendelt szigorú lezárásokkal. Az országosban nagyjából 63 ezren kapták el a koronavírust, és 1044 ember halálát hozzák összefüggésbe a járvánnyal.



A viszonylag sikeres járványellenes korlátozások azonban súlyos terhet rónak a gazdaságra. Hétfőn jelentették be, hogy végleg bezárják a melbourne-i óriáskereket a koronavírus miatti utazási korlátozások és elhúzódó lezárások miatt. Az országos iparkamara pedig arra figyelmeztetett, hogy akár áramkimaradásokra is fel kell készülni abban az esetben, ha a szolgáltatók munkatársai a járvány miatt nem lesznek hajlandók az államok határait átlépni a karbantartási munkálatok elvégézésekor.



Az ausztrál hatóságok ígéretet tettek arra, hogy lazítják a korlátozásokat, amint a 16 év feletti lakosság 70-80 százaléka már megkapta a koronavírus elleni oltásokat. Jelenleg az ausztrál felnőttek alig több mint 38 százaléka kapta meg mindkét oltást, és a 70 százalékot - a mostani tempó alapján - várhatóan november elejére érhetik el.



A kormány a napokban felgyorsította a vakcinabeszerzést: a következő négy héten hetente mintegy egymillió Pfizer-oltóanyag érkezik majd az országba, és Moderna-vakcinából is szállítanak további egymillió adagot a közeljövőben.