Koronavírus-járvány

Már csecsemők is meghalnak a Covidtól

Egy jacksonville-i kórház orvosai szerint egy kéthetes csecsemő volt az egyik a két gyermek közül, aki a múlt héten a COVID-19 szövődményei miatt halt meg.



Dr. Michael Gayle, a Wolfson Gyermekkórház gyermekintenzív osztályának orvosigazgatója szerdán egy online webinárium során tette a bejelentést - számolt be a News4Jax.



"Igen, a gyerekeknek kevesebb problémát okoz a COVID, de súlyos állapotok is előfordulnak, és egyre több ilyet fogunk látni az intenzív osztályon" - mondta Gayle, hozzátéve, hogy a delta-változat miatti legutóbbi hullám is drámaian megnövelte a kórházba került gyerekek számát. "Átlagosan körülbelül öt-hat gyermek van az intenzív osztályon légzési elégtelenséggel, veseelégtelenséggel".



Bár a gyermekkórházi kezelések és halálesetek továbbra is csak kis töredékét teszik ki Florida teljes koronavírus-számának, amely június óta az egekbe szökött, exponenciálisan magasabbak, mint a pandémia korábbi hullámai során.



Országos szinten a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok a világjárvány 2020. márciusi kezdete óta mintegy 470 gyermekhalált jelentettek 0 és 18 év közötti korosztályban.



A COVID-19 miatt naponta körülbelül 60 gyermeket vesznek fel a floridai kórházakba a szövetségi Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok szerint, ami a világjárvány nagy részében - még a korábbi hullámokban is - napi körülbelül öthöz képest magasabb.



Összességében jelenleg mintegy 230 gyermek került kórházba az államban koronavírussal, szemben a június végi 20 gyermekkel, amikor a betegség lecsengeni látszott - közölte az Egyesült Államok Egészségügyi és Emberi Szolgálatok Minisztériuma. Floridában jelenleg több mint 15 000, minden korosztályból származó beteg van kórházban, szemben a júniusi mintegy 1800-zal.



A gyermekbetegek számának növekedése akkor következett be, amikor az iskolák újra megnyíltak, és DeSantis harcolt a kerületekkel arról, hogy az osztálytermekben kötelező legyen-e maszkot viselni. Az állam 67 körzetéből tizenkettő, amely az állam 2,8 millió állami iskolás diákjának mintegy felét képviseli, mostanra szembeszállt DeSantis rendeletével. Ez megtiltja az iskoláknak, hogy a szülők tiltakozása ellenére megköveteljék a maszkok használatát - ezt a rendeletet egy bíró pénteken elvetette, mondván, hogy a kormányzónak nincs felhatalmazása.



DeSantis közölte, hogy fellebbezni fog, mondván, nincs tudományos bizonyíték vagy orvosi konszenzus arra vonatkozóan, hogy az általános iskolai maszkolás megakadályozza a COVID-19 terjedését a gyermekek körében. Úgy véli, hogy a döntést arról, hogy egy gyermek maszkot visel-e az osztályban, a családokra és nem az iskolai tanácsokra kellene bízni.