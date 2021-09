Koronavírus-járvány

A szlovén kormányfő elítélte az oltásellenesek behatolását a közszolgálati televízióba

Ljubljana központjában már hónapok óta tüntet egy kisebb, populista csoport a kormány járványügyi intézkedései és az oltások ellen. 2021.09.04 20:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Janez Jansa szlovén kormányfő szombaton Twitter-bejegyzésében ítélte el azokat az oltásellenes tüntetőket, akik egy nappal korábban behatoltak a szlovén közszolgálati televízió (RTV) épületébe, majd sikerült bejutniuk a híradó stúdiójába is.



"Az RTV épületébe vagy bármely más középületbe való behatolásnak semmi köze a véleménynyilvánítás szabadságához, sőt, éppen e szabadság feletti erőszakot jelenti" - írta Jansa.



Úgy vélte: minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy egyforma feltételek mellett, mindig és mindenkor elítéljék és megbüntessék azokat, akik önkényesen és erőszakosan közterületet sajátítanak ki.



Sajtóhírek szerint a szlovén közszolgálati televízió épülete előtt, Ljubljana központjában már hónapok óta tüntet egy kisebb, populista csoport a kormány járványügyi intézkedései és az oltások ellen. Magukat öntudatos szlovén állampolgárnak nevezik, és korábban a parlament elé is szerveztek demonstrációkat.



Egy tucatnyi, sárga mellénybe öltözött tüntetőnek pénteken késő este sikerült bejutnia az RTV épületébe, majd elfoglalták a híradó stúdióját, ahol éppen nem volt adás. A helyszínre később a rendőrség is megérkezett, hogy eltávolítsa a rendbontókat, mivel azok a biztonsági őrök többszöri felszólítására sem voltak hajlandóak távozni.



A szlovén RTV vezetése élesen elítélte a történteket, "megengedhetetlen támadásnak minősítette a média, az újságírás és a demokrácia ellen".



Az esetet a szlovén újságíró szövetség is elítélte, Ales Hojs belügyminiszter pedig Twitter-oldalán bejelentette, hogy az ilyen esetek miatt szigorítani kell a büntetőtörvénykönyv közrend- és köznyugalom megzavarásáról szóló cikkelyét.

Vdor v poslopje @RTV_Slovenija ali katero koli drugo javno zgradbo nima nobene zveze s svobodo izraµanja. Je nasilje nad to svobodo. Storiti je treba vse, da se vsako samovoljno in nasilno prila±čanje javnega prostora in groµnje obsodi in kaznuje z enakimi vatli vedno in povsod. pic.twitter.com/bTsu4VIpnp — Janez Jan±a (@JJansaSDS) September 4, 2021