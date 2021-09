Afgán konfliktus

Lengyelország ideiglenesen befogad ötszáz afgánt

Lengyelország menedéket nyújt ötszáz kimenekített afgán állampolgárnak, akik korábban a NATO-erőkkel együttműködtek, közülük ötvenen Lengyelországban maradnak, a többiek három hónapon belül más célországokba utaznak ki - jelentette be pénteken Michal Dworczyk, a miniszterelnöki hivatal vezetője.



A döntést "a szövetségesekkel vállalt szolidaritás jegyében", korábbi megállapodások értelmében hozták meg - mondta el Dworczyk a PAP hírügynökségnek.



Lengyelország az augusztus végén befejeződött evakuáció során mintegy ezer afgánt, továbbá a nyugati szövetségesek állampolgárait és a nemzetközi intézmények munkatársait menekítette ki. Elhagyta az országot hat lengyel állampolgár is, közülük ketten Prágán keresztül, a cseh biztonsági erők segítségével.



A lengyelek az evakuációt három katonai repülőgéppel végezték, melyek a kabuli repülőtérről Üzbegisztánba szállították az utasokat, ahonnan a LOT lengyel légitársaság polgári járatai vitték tovább őket.



Lengyelországban a kimenekített afgánokat karanténban helyezték el a koronavírus-járvánnyal összefüggő óvintézkedések keretében. Teljes ellátásban részesülnek, megkezdődtek a menedékjogi eljárások, az idegenrendészeti hivatal múlt heti közleménye szerint az integrációt elősegítő programok is tervben vannak.



A lengyel közvéleményt az utóbbi napokban egy Varsó melletti központban elszállásolt, felnőttekből és gyermekekből álló csoport sorsa foglalkoztatta. Az afgánok a központ területén mérgező gombát szedtek, melynek elfogyasztása egy öt- és egy hatéves fiú esetében halált okozott. Az ügyben hatósági vizsgálat indult.