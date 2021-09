Illegális bevándorlás

A lengyel elnök kihirdette a rendkívüli állapotot a fehérorosz határ menti térségekben

Rendkívüli állapotot hirdetett a lenygel államfő a fehérorosz határ térségében az illegális migráció miatt a kormány kezdeményezésére csütörtökön. 2021.09.02 17:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rendkívüli állapot két kelet-lengyelországi vajdaság - a Lublini és a Podlasiei - egy részét érinti, 183 községet, amely a három kilométer széles határmenti sávban található. Andrzej Duda rendelkezése harminc napig lesz érvényben.



Az érintett sávban felfüggesztik a gyülekezési jogot és a tömegrendezvényeket. Kötelező lesz mindenkinek magánál tartania a személyazonosságát igazoló iratot, és a civilek számára tilos lesz a fegyverviselés.



A helyieken kívül más nem tartózkodhat a térségben, a médiát kitiltják a zónából.



A korlátozások arányosak a fenyegetésekkel, céljuk a határon fennálló helyzet stabilizálása - hangsúlyozta sajtóértekezletén a lengyel belügyminiszter.



Lengyelország és az Európai Unió biztonságát védjük. Nem engedjük meg, hogy egy új, az EU-ba irányuló migrációs útvonalon találjuk magunkat - hangsúlyozta Mariusz Kaminski.



Közölte, hogy az illegális bevándorlók átengedésével Minszk bosszút akar állni Lengyelország, Litvánia és Lettország, valamint az EU lépései miatt, ezért a 2015-ös migrációs válsághoz hasonló helyzetet próbál előidézni.



A rendkívüli állapot meghirdetésének másik okaként a Nyugat-2021 (Zapad-2021) fedőnevű, szeptember 10-én kezdődő orosz hadgyakorlatot jelölte meg Kaminski.



A művelet egy részét Fehérországban, közvetlenül a lengyel határ közelében tartják orosz és fehérorosz különleges egységek részvételével - tette hozzá.



A rendkívüli állapotról szóló elnöki döntést elvileg megvétózhatja a parlament, amely hétfőn tart rendkívüli ülését. A kormánykoalíció mellett azonban egyes ellenzéki tömörülések is jelezték már, hogy támogatni fogják az államfő rendelkezését.



A lengyel hatóságokat több jogvédő, valamint a fő ellenzéki frakció, a Polgári Koalíció bírálta amiatt, hogy nem fogadják be a migránsokat.



Csütörtöki hatósági közlés szerint augusztusban 3,5 ezren kísérelték meg illegálisan átlépni a lengyel határt, 2,5 ezer embert visszafordítottak, mintegy ezer külföldit feltartóztattak.



Lengyelország a múlt héten megkezdte egy 2,5 méter magas határkerítés építését, a 180 kilométer hosszúra tervezett akadály 19 kilométeren már elkészült.



A Fehéroroszország felőli migrációs nyomás miatt korábban Litvánia egész területén, valamint Lettország határmenti területein is bevezették a rendkívüli állapotot.