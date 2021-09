Koronavírus-járvány

Olaszországban kudarcba fulladt az oltásellenesek tervezett tiltakozási akciója

Csupán néhány tüntető jelent meg a római Termini pályaudvaron, és a többi olasz vasútállomáson is csekély volt a részvétel az oltásellenes mozgalom által meghirdetett tüntetéseken. 2021.09.01 20:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több volt a rendőr mint a tüntető az olaszországi vasútállomásokon az oltásellenes csoportok által tervezett megmozdulásokon, melyekkel a hosszú távú tömegközlekedésben a kötelező védettségi igazolás bevezetése szemben tiltakoztak szerdán.



A tiltakozókat eltántorította, hogy a hatóságok már kedd este biztonsági készültséget rendeltek el több mint ötven nagy vasútállomáson, miután az interneten elterjedt, hogy az oltást és a védettségi igazolás használatát ellenző csoportok el akarják foglalni a pályaudvarokat. Egyedül Torinóban tartóztattak fel két utast, aki a felszólítások ellenére be akartak jutni a pályaudvarra, jóllehet nem rendelkeztek védettségi igazolással.



A római kormány rendelkezése szerint szeptember elsejétől már nemcsak a repülőgépeken, hanem a hosszú távú vasúti járatokon, többek között a nagysebességű és InterCity vonatokon, valamint a hajójáratokon is kötelező lesz a védettségi igazolás, amelyet egyedül az indulás előtti 48 órában teljesített negatív teszteredmény válthat ki. A kötelezettség minden 12 év feletti utasra vonatkozik. Aki tesztelés vagy védettségi igazolás nélkül utazik, négyszáz eurótól ezer euróig terjedő bírságot vethetnek ki.



A városi tömegközlekedési eszközökön továbbra is bármilyen korlátozás nélkül lehet utazni, csak a szájmaszk használata számít kötelezőnek.



Az oltási kötelezettség a pedagógusok számára is kötelezővé vált. Az oktatásban dolgozók csak védettségi igazolással léphetnek be az iskolaépületekbe: több tanár szerdán nem tudott bejutni munkahelyére. Az egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan a tanárok is bérük felfüggesztését kockáztatják, ha nemet mondanak a vakcinázásra.



Az aneszteziológusok országos szövetsége (Aaroi) nyilatkozata szerint a jelenleg intenzív osztályon kezelt betegek több mint 94 százaléka nem volt beoltva.



A hatvan milliós Olaszországban az átoltottság elérte a 70 százalékot: 37,8 millióan kaptak már két adag védőoltást. A napi esetszám hatezer fölött van, de a tesztelések száma a tavaszinak majdnem a felére csökkent. Szerdán 69 beteg halálát regisztrálták, és a halottak száma túllépte a 129 ezret. Kórházban több mint négyezren vannak, lélegeztetőgépen 540-en.