Koronavírus-járvány

Gyorsan terjed Dél-Amerikában a koronavírus új variánsa, a mű

Jelentős a koronavírus B.1.621-es, mű (a görög ábécé betűje) nevű variánsának előfordulási aránya Kolumbiában és Ecuadorban. Erről számolt be szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO).



A WHO által "figyelemre méltónak" minősített mű nevű variáns előfordulási aránya Kolumbiában 39 százalék, Ecuadorban pedig 13 százalék. Mindazonáltal nemzetközi vizsgálatok szerint a mű nevű vírustörzs globális előfordulási aránya csökkent, és a világszerte feljegyzett koronavírus-fertőzéses esetek kevesebb mint 0,1 százalékát teszi ki az ezzel a variánssal fertőzöttek száma.



A koronavírus mű nevű változatát először januárban, Kolumbiában azonosították, és a dél-amerikai térségen kívül Európába is jegyeztek fel ilyen koronavírus-fertőzéses eseteket.



A 39 országban megjelent mű nevű változat a WHO minősítése szerint immár "figyelemre méltónak" számít. Ennek megfelelően nyomon követik, hogy rögtön megtudják, ha olyan mutációi alakulnak ki, amelyek módosíthatnak terjedésének módján, fertőzőbbé tehetik vagy csökkenthetik a koronavírus elleni védőoltások hatékonyságát. Amennyiben ilyen mutációk kialakulnak, a tudósok "aggodalomra okot adó" változatnak minősíthetik a variánst. Az utóbbi kategóriába tartozik a koronavírus alfa, béta, gamma és delta nevű variánsa.