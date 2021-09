Közlekedés

Moszkvában másfél órán át térítésmentes az átszállás a felszíni tömegközlekedésben

Moszkvában ezentúl másfél órán át térítésmentes az átszállás a felszíni tömegközlekedési eszközökön is - közölte szerdai blogbejegyzésében Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester.



A rendszert a metró és a főváros felszíni központi vasúti körgyűrűje (MCK) és az ugyancsak felszíni vasúti átmérővonalak (MCD) között korábban már bevezették, de az egyszeri viteldíj mostantól 90 percig fedezi a benzinmotoros és az elektromos buszok, valamint a villamosok közötti átszállást is. A szolgáltatás igénybe vételéhez az utasnak a feltölthető Trojka kártyáját regisztrálnia kell a moszkvai metró weboldalán vagy a Metro Moszkvi alkalmazásban.



Szobjanyin szerint ez a megoldás napi félmillió utas számára tesz lehetővé megtakarítást, ami éves szinten elérheti a 11 ezer rubelt (mintegy 44 ezer forintot) is. A polgármester úgy vélekedett, hogy a változás megnövelheti a feszíni közlekedés kihasználtságát, mert sokan eddig a hosszabb, de olcsóbb útvonalat választották.



Szobjanyin egy szerdai moszkvai tanácskozáson elmondta, hogy október 15-re a moszkvai metró összes állomásán működni fog az arcfelismerő FacePay beléptető rendszer. Ilyen kapuk egyelőre három megállóban működnek, a próbaüzemre 15 ezer önkéntes jelentkezett.



A polgármester elmondta, hogy a beléptető rendszer igénybe vételéhez a leendő utasnak a mobiltelefonjával felvételt kell készítenie magáról és azt beküldeni a közlekedési vállalatnak. A viteldíjat belépéskor a FacePay levonja az utazó bankkártyájáról vagy a Trojkájáról.