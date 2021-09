Afgán konfliktus

CNN: az amerikaiak titkos megállapodást kötöttek a tálibokkal

Az amerikai hadsereg az Afganisztánt tíz nap alatt lerohanó tálibokkal titkos megállapodást kötött, amelynek értelmében a szélsőségesek csoportokban a kabuli repülőtér bejáratához kísérték az országot elhagyni akaró amerikai állampolgárokat - jelentette szerdán a Pentagon illetékeseire hivatkozva a CNN amerikai hírcsatorna.



A CNN egyik forrása azt is elárulta, hogy a hadsereg titkos bejáratot alakított ki a repülőtéren, és "telefonos ügyfélszolgálatot" létesített az evakuálásra váró amerikaiak útbaigazítására. A csatorna egyik forrása szerint a megállapodás "csodásan működött", a kimenekítést nem hivatalosan segítő amerikaiak szerint viszont adódtak problémák, különösen a művelet elején, mert a tálibok több amerikai állampolgárt, illetve letelepedési engedéllyel rendelkező helyit nem engedtek át a repülőtérre.



A megállapodás értelmében a kimenekítendőknek gyülekező pontokon kellett megjelenniük, ahol tálibok ellenőrizték az irataikat, majd a repülőtérre kísérték őket, ahol az amerikai katonák beengedték az embereket. A CNN-nek többen is azt mondták, értetlenül fogadták, hogy a tálibok biztonságos elvonulást biztosítanak, és többször is visszakérdeztek, hogy jól értik-e az utasításokat.



A CNN forrásai nevük elhallgatását kérték, és felhívták a figyelmet, hogy a megállapodás azért volt titkos, mert az amerikai fél attól tartott, hogy a tálibok hogyan reagálnának, ha kiderül, másrészt a csoportokban mozgatott amerikaiak csábító célpontot jelentettek volna az Iszlám Államnak és a hozzá hasonló terrorszervezeteknek.



Az amerikai evakuáció és a kivonulás augusztus 31-én fejeződött be, amikor is Chris Donahue vezérőrnagy, a 82. légi szállítású hadosztály parancsnoka utolsó amerikai katonaként felszállt az Afganisztánt elhagyó utolsó amerikai katonai szállítórepülőre. A végső adatok szerint július óta 122 ezer embert hoztak ki Afganisztánból a kabuli repülőtéren keresztül.