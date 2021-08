Koronavírus-járvány

Rekordszámú fertőzöttet regisztráltak Izraelben

Közel tizenegyezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt a koronavírus-járvány negyedik hullámával küzdő Izraelben, s ez a szám a legmagasabb a járvány kezdete óta - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.



Hétfőn az elvégzett több mint 150 ezer teszttel 10 947 új fertőzöttet azonosítottak Izraelben, s 7,65 százalék volt a fertőzöttek aránya. Az eddigi csúcs a harmadik hullám tetőpontján, január 18-én mért 10 118 új vírushordozó volt.



Az új fertőzöttek egyharmada tizenkét év alatti gyermek volt, és 54 százalékuk oltatlan (a gyerekek még nem vehették fel az oltást). Jelenleg 83 542 aktív koronavírus-esetet tartanak nyilván, és 1122-en vannak közülük kórházban, ahol a súlyos betegek száma 719, és már 172-en szorulnak lélegeztetőgépre.



A rekordszám ellenére lassul a járvány terjedése, a vírus fertőzőképességét jelző R mutató 20 nap alatt augusztusban 1,36 -ról 1,09-re csökkent, vagyis száz új fertőzött már csak 109-nek adja át a vírust.



Az előző hullámhoz képest jelentős különbség, hogy az oltottak magas száma miatt csökken, vagy bizonyos napokon alig emelkedik a súlyos esetek száma. A súlyos betegek túlnyomórészt az oltatlanok közül kerülnek ki.



Egy nappal az iskolakezdés előtt 91 ezer tanuló házi karanténban van, vagyis nem mehet el majd a tanévnyitóra, csak az internetes oktatásban vehet részt. Hétfőn 5461, 18 év alatti diák tesztje lett pozitív, arányuk a teszteltek körében tíz százalékos volt. Mellettük 308 pedagógus is vírushordozónak bizonyult, és az ő pozitivitási arányuk is magasabb volt az átlagosnál: 9,2 százalék.



A "piros", vagyis az erősen fertőzött településeken csak azokban az osztályokban indulhat meg a jelenléti oktatás, ahol a 12 éven felülieknek már legalább 70 százalékát beoltották, ellenkező esetben csakis távoktatásban tanulhatnak.



Hétfő este a koronavírus-járvány ügyeivel foglalkozó kabinet jóváhagyta a zöld címke kiterjesztését a közszféra ügyfélfogadással foglalkozó dolgozóira, a pedagógusokra és az egészségügyi dolgozókra. Ez azt jelenti, hogy csakis oltottak, gyógyultak, vagy friss negatív tesztet felmutatók jelenhetnek meg a munkahelyeiken.



Emellett jóváhagyták a Siratófalnál imádkozók számának korlátozását is a zsidó újévi ünnepek, az engesztelés napja, a jóm-kipúr és a sátoros ünnep idejére. Egyszerre csak nyolcezren lehetnek majd a Siratófalnál, egymástól paravánokkal elszigetelt csoportokban, noha hagyományosan ezekben a napokban több tízezren szoktak együtt imádkozni ezen a helyen.



December vége óta Izraelben 5 974 921 tizenkét évesnél idősebbet már legalább egyszer beoltottak a Pfizer/BioNTech vakcinájával. Ők az ország lakosságának 64,25 százalékát teszik ki. Ez az oltottsági arány azonban nem bizonyult elégnek a SARS-CoV-2 vírus erősen fertőző, delta variánsa okozta újabb járványhullám megfékezésére.

Az augusztus elején kezdődött újabb, harmadik adaggal oltó kampányban 2 157 299, legalább öt hónappal ezelőtt már kétszer beoltott izraeli látogatott el harmadszor is egy oltópontra. Ez az ország lakosságának 23,2 százaléka.



A SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségben (Covid-19) tavaly február óta 7043-an haltak meg Izraelben. Augusztusban mintegy 564-en, noha előzőleg júniusban a negyedik, már a delta variáns által uralt hullám megjelenése előtt mindössze nyolcan vesztették életüket a koronavírus-fertőzés miatt kialakult betegség szövődményeiben.