Afgán konfliktus

Megérkezett Afganisztánba a WHO első segélyszállítmánya

Megérkezett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) első segélyszállítmánya hétfőn Afganisztánba a tálibok mintegy két hete történt hatalomátvétele óta.



A WHO közlése szerint az egészségügyi készleteket szállító repülőgépet Pakisztán bocsájtotta az Egészségügyi Világszervezet rendelkezésére. A Dubajból indult gép az észak-afganisztáni Mazari-Sarifban szállt le 12,5 tonna gyógyszerrel és orvosi felszereléssel a fedélzetén.



A WHO már a múlt hét pénteken figyelmeztetett, hogy Afganisztánban napokon belül elfogynak az egészségügyi készletek. A szervezet logisztikai gondokkal küszködött, s nem tudott mintegy ötszáz tonna segélyt leszállítani, mert a kabuli repülőtéren a kimenekítési műveletek nyomán felfordulás alakult ki. Ahmed al-Mandhari, a WHO térségért illetékes vezetője szerint a mostani szállítmánnyal legalább részlegesen fel tudják tölteni a készleteket, s ez által a szervezet támogatta egészségügyi intézmények egyelőre folytatni tudják tevékenységüket. Mindez nagyjából 200 ezer ember ellátására elegendő, illetve 3500 műtéthez. A szállítmányt közvetlenül 40 klinikának küldik 29 afgán tartományban.



Miután az Egyesült Államok és a nyugati országok kimenekítési missziója augusztus 31-el véget ér, megkezdődhet "a rászoruló afgánok millióinak humanitárius ellátása" - közölte a WHO.



A tálibok mintegy két hete vették át az ellenőrzést Afganisztánban. Az Egyesült Államok által szervezett légihídon keresztül augusztus 14. óta nagyjából 116 ezer embert evakuáltak.