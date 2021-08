Koronavírus-járvány

Franciaországban ismét tízezrek tiltakoztak a védettségi igazolás használata ellen

Ismét tízezrek tiltakoztak szombaton Franciaország-szerte a koronavírus-járvány miatt bevezetett védettségi igazolás használata ellen.



Ez volt az egymást követő hetedik hétvége, amikor a védettségi igazolás használatát szabadságjogi okokból ellenzőkön kívül a védőoltást ellenzők, vírustagadók és olyan radikális pártok hívei is utcára vonultak, akik Emmanuel Macron államfő személyét és politikáját bírálják, de a részvétel az elmúlt három hétben már csökkenő tendenciát mutatott.



A belügyminisztérium összesítése szerint a több mint kétszáz felvonuláson az ország különböző városaiban 160 ezren vettek részt, ebből Párizsban 14 500-an tiltakoztak négy külön csoportban. A múlt hétvégén a rendőrség adatai szerint 175 ezren voltak az utcákon. A szervezők ezzel szemben most szombaton mintegy 320 ezer, egy héttel ezelőtt 357 ezer résztvevőt számoltak össze.



A fővároson kívül elsősorban a déli városokban, Montpellier-ben, Toulouse-ban, Marseille-ben, Annecy-ban, valamint a keleti Mulhouse-ban voltak nagyobb megmozdulások. A felvonulások jelentős része incidens nélkül ért véget, csak néhány helyen kellett könnygázzal oszlatni a tömeget a menet végén.



A koronavírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolás vagy a 72 óránál nem régebbi negatív teszt) a jelenleg hatályos törvények szerint augusztus 9. óta és november 15-ig kötelező bemutatni a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken, így a vendéglátóhelyeken, beleértve a teraszokat is, a vonatokat és a távolsági buszokat, a kórházakat, a bevásárlóközpontokat, valamint a kulturális intézményeket, mozikat, színházakat, koncerttermeket.

Olivier Véran egészségügyi miniszter csütörtökön úgy vélte, hogy a javuló járványügyi mutatók ellenére a védettségi igazolás használatát valószínűleg november 15. után is meghosszabbítja a kormány, amennyiben a "Covid nem tűnik el az életünkből". A tárcavezető egyébként úgy vélte, hogy "az igazolás sikerét látva egyre inkább csökken a tartózkodók száma", mert a "hatékony szűrési rendszernek és a tömeges oltásnak köszönhetően, a nagyon fertőző variáns miatti járványhullám ellenére sem volt lezárás nyáron".



Az elmúlt héten már csökkenő tendenciát mutattak a napi esetszámok, már nem emelkedtek 20 ezer fölé, miközben augusztus közepén megközelítették a 30 ezret. Kórházban jelenleg 11 ezer fertőzöttet ápolnak, közülük kétezren vannak intenzív osztályon, de a fertőzőbb delta variáns okozta negyedik hullámban harmadannyi fertőzött szorult kórházi ellátásra, mint a tavaly tavaszi első hullám idején. A fertőzés szövődményeiben eddig több mint 114 ezren vesztették életüket Franciaországban.



A védettségi igazolás bevezetésével párhuzamosan az oltási hajlandóság is erősödött a francia társadalomban, eddig a teljes lakosság 74 százaléka, a felnőttek 86 százaléka megkapta a koronavírus elleni oltás első adagját, a teljes lakosság 64 százaléka, a felnőttek 77 százaléka pedig már mindkét dózist.