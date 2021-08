Koronavírus-járvány

Novembertől újabb zárlat jöhet Ukrajnában

Az egészségügyi tárca egyelőre azt tervezi, egy év múlva oltják újra azokat, akik megkapták a teljes védettséghez szükséges mindkét dózist. 2021.08.28 18:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ukrajnában a koronavírus-járvány súlyosbodása miatt várhatóan novemberben lesz szükség arra, hogy ismét zárlatot vezessenek be az országban - prognosztizálta Ihor Kuzin országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese egy pénteken megjelent interjújában.



A tisztségviselő kijelentette, hogy a koronavírus-járvány az idén még biztosan nem ér véget, szerinte még 2-5 évig eltart, mert a vírus gyorsan mutálódik, és hónapról hónapra új változatai jelennek meg. "A járvány addig tart, amíg nem születik valamilyen közös globális megelőzési stratégia egy univerzális oltóanyag vagy kezelés formájában" - vélekedett.



Közölte: az egészségügyi tárca egyelőre azt tervezi, egy év múlva oltják újra azokat, akik megkapták a teljes védettséghez szükséges mindkét dózist. Szavai szerint egyelőre sem tudományos folyóiratokban nincsenek megbízható cikkek, sem nemzetközi szervezetek részéről hivatalos állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy a harmadik, emlékeztető oltás ajánlott vagy kötelező lenne. "Valószínűleg szeptember végén kapunk új adatokat az emlékeztető oltás hatékonyságáról. Ezt a stratégiánk további alakításánál figyelembe vesszük" - tette hozzá.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál ezzel kapcsolatosan emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió augusztus 19-én ismerte el hivatalosan az ukrán oltási igazolásokat, viszont ezek a teljes oltási kurzus felvétele után csak hat hónapig vannak érvényben.



Viktor Ljasko egészségügyi miniszter az egyik korábbi nyilatkozatában azt közölte, hogy Kijev egyeztet az EU-val és az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) az oltási igazolások érvényességének 12 hónapra történő meghosszabbításáról.



Jurij Hanicsenko, a Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) vezetője az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint egy online tájékoztatóján közölte, hogy az oltási kampány mostani üteme alapján legalább október végéig elegendő az az oltóanyag, amellyel Ukrajna jelenleg rendelkezik. Elmondta, hogy adataik szerint Ukrajnában eddig a lakosság 13,4 százaléka kapta meg legalább az első dózist. Hozzáfűzte, hogy ugyanakkor három régió az ország nyugati részében - Ivano-Frankivszk, Voliny és Rivne megyében - még mindig nem érte el az ott élők átoltottságának tíz százalékát.



Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 5 208 200-an kapták meg valamely védőoltás első, 3 427 847-en a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Csütörtökön 173 435 embert oltottak be az országban, ez új rekordnak számít.



Péntekre tovább gyorsult a járvány terjedése Ukrajnában: 2032-vel nőtt az eddig azonosított fertőzöttek száma, az előző napinál 451-gyel több fertőzöttet azonosítottak. Az elhunytak száma 66-tal 53 632-re emelkedett. Eddig 2 204 682-en gyógyultak meg.