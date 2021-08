Illegális bevándorlás

Lampedusa polgármestere: az Európai Uniónak a migráció megállításán kellene dolgoznia

Az Európai Uniónak a migráció megállításán kellene dolgoznia - jelentette ki Salvatore Martello lampedusai polgármester, aki a dél-olaszországi szigetre nehezedő nyomásról nyilatkozott pénteken az MTI-nek.



Lampedusa alig 250 fős migránstáborában jelenleg több mint nyolcszázan szoronganak. A hét elején ezren voltak a központban, azóta több száz embert elszállítottak, de közben újabb csoportok érkeztek.



A legutolsó csónakból a parti őrség péntek hajnalban vett fel migránsokat Lampedusa partjai közelében: a százfős csoportban 76 kis- és fiatalkorú volt, mindannyian egyiptomiak, egy szenegálit kivéve.



Salvatore Martello az MTI-nek elmondta: a migránsok szünet nélkül érkeznek, és a tengeri átkelést biztosító jó idő még ősz közepéig eltarthat. Hangsúlyozta, hogy Lampedusa tranzitállomásként működik: az érkezőket azonnal tesztelik és azonosítják, majd néhány napon belül áthelyezik karanténhajókra, vagy továbbszállítják őket a közeli Szicíliába. Hozzátette, hogy jelenleg mintegy négyszáz személy tartózkodik a tábor egyik elkülönített részében, őket az érkezést követő regisztráláson a hatóságok feltartóztatták büntetett előéletük vagy más ok miatt.



Tavaly nyáron mintegy nyolcezren érkeztek a szigetre, a polgármester szerint a migrációs nyomás az idén "hatványozódott". Lampedusa apró kikötője ismét zsúfolásig megtelt migránscsónakokkal, amelyeket szokás szerint az öböl egyik sarkába szorítottak be.



Pontosan egy évvel ezelőtt Lampedusa lakosai saját hajóikkal próbálták eltorlaszolni a kikötő bejáratát a migránsok feltartóztatására, és sztrájkkal igyekeztek nyomást gyakorolni a római kormányra. Giuseppe Conte akkori kormányfő azonnali megoldást ígért, és karanténhajókat állíttatott fel Lampedusa és Szicília között, amelyek jelenleg is tele vannak.



Salvatore Martello tavaly augusztus végén az MTI-nek adott interjúban jelezte, hogy Tunéziába készül személyesen egyeztetni az államfővel a gazdasági bevándorlók megállításáról.



"Nem lett belőle semmi a járványhelyzet, valamint a Tunéziában történt politikai fordulat miatt, csak annyi változott, hogy az észak-afrikai országok politikai és gazdasági válsága miatt még többen kelnek útra" - jelentette ki most a polgármester.



A Lampedusát 1993 és 2002 között a baloldali Demokrata Párt (PD) politikusaként, 2017-től pedig független jelöltként vezető Salvatore Martello úgy vélte, hogy megoldást az jelentene, ha "az Európai Unió nem kizárólag a mindenkori menekültek befogadására összpontosítana, hanem a migráció megállításán dolgozna".



Megjegyezte, "Európában jelenleg is csakis az afganisztáni menekültválságot tartják sürgető problémának, miközben szemet hunynak a Földközi-tengeren érkező tömeges migráció felett".

Év eleje óta több mint 37 ezren érkeztek Olaszországba, jelentős többségük a déli szigeteken keresztül. Salvatore Martello kijelentette, Lampedusa lakosai attól tartanak, hogy "hosszú távú, globális" megoldás híján a migráció folyamatosan erősödik majd.