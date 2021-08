Izraelben csökken a fertőzési ráta a fertőzöttek rendkívül magas száma mellett

Koronavírus-járvány

Ismét lejjebb vitték a harmadik oltás alsó korhatárát, már minden 30 év feletti izraeli kérhet időpontot az újabb vakcinára, ha a második felvétele óta legalább öt hónap telt el. 2021.08.27 10:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Izraelben csökken a fertőzési ráta a fertőzöttek továbbra is rendkívül magas, 9000 fölötti napi száma mellett - jelentette az egészségügyi minisztérium honlapja pénteken.



Az R fertőzési ráta az augusztus elsejei 1,36-ról augusztus 15-ére fokozatosan 1,14-re csökkent a harmadik, megerősítő oltás nyomán, vagyis jelenleg száz koronavírusfertőzött 114-nek adja át a vírust. Ez még mindig a járvány terjedő tendenciáját jelzi, csak az R fertőzési mutató 1-es érték alá csökkenésével kezdődik majd az új fertőzöttek számának jelentős csökkenése.



Csütörtökön az elvégzett csaknem 150 ezer teszttel 9032 új fertőzöttet azonosítottak, 6,58 százalék volt a fertőzöttek aránya. Jelenleg 76 323 aktív koronavírus-esetet tartanak nyilván Izraelben, 1086-an vannak közülük kórházban, ahol a súlyos betegek száma 689, és már 149-en szorulnak lélegeztetőgépre.



A koronavírus-járvány megfékezésére ismét lejjebb vitték a harmadik oltás alsó korhatárát, már minden 30 év feletti izraeli kérhet időpontot az újabb vakcinára, ha a második felvétele óta legalább öt hónap telt el.



Az egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint a megerősítő adag a beadás után 16 nappal 97 százalékban megvéd a súlyos betegség kialakulásától a 12-es kereskedelmi TV értesülése szerint.



A mérések azt jelzik, hogy már egy hét után jelentősen emelkedik az ellenanyagszint a vakcina nyomán, de a védelem mértéke a 16. napig még növekedik, és a harmadik oltás 95 százalékban megvéd a fertőzéstől is.



Péntekig az augusztus elején kezdődött újabb oltási kampányban 1 872 056 izraeli látogatott el harmadszor is egy oltópontra, ami az ország lakosságának 20,13 százaléka.



Az újraoltás legfontosabb eredménye, hogy csökkent a súlyos Covid-19-betegek számának növekedése, egy hete folyamatosan hétszáz alatt maradt ez a mutató, noha a korábbi tendencia alapján ennek a számnak már jelentősen meg kellett volna haladnia az ezret.



A szakemberek szerint a súlyos betegek túlnyomó többsége oltatlan, a helyzet javulását az okozza, hogy a leginkább veszélyeztetett 90 év felettiek hetven százaléka, a 80 és 90 év közöttiek 75 százaléka, a 70 és 80 év közöttiek közel 80 százaléka, a 60 és 70 közöttieknek pedig 64 százaléka már háromszor oltott.



Mivel a súlyos betegek számának növekedése megállt, a kórházak várhatóan képesek lesznek ellátni a Covid-betegeket, és jelenleg úgy tűnik, hogy elhárult az újabb országos zárlat veszélye az őszi zsidó ünnepek idejére. Továbbra is konzultálnak viszont a szakemberek a szeptember elsejei iskolakezdésről, mert egy részük szerint csak októberben kellene elkezdeni a tanévet a fertőzöttek magas száma miatt, különösen mert szeptemberben egyébként is csak 8-9 tanítási nap lesz a zsidó ünnepek, az új év és a sátoros ünnep miatt.

Az országnak már 80 települése "pirosnak" számít, közepesen fertőzött, vagyis "narancssárga" 102 hely, gyengén van jelen a koronavírus 56 "sárga" városban és faluban, és máig sikerült megőriznie "zöld", vagyis alig vagy egyáltalán nem fertőzött státuszát 42 izraeli településnek.



December vége óta Izraelben 5 943 451 embert (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfizer/BionTech vakcinájával. Ez az ország lakosságának 63,91 százaléka, azonban nem bizonyult elégnek a SARS-CoV-2 vírus erősen fertőző delta variánsa által okozott újabb járványhullám megfékezésére.



A SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségben (Covid-19) tavaly február óta 6937-en haltak meg Izraelben, szerdán 25-en, augusztusban eddig 459-en. Júniusban a negyedik, már a delta variáns által dominált hullám megjelenése előtt mindössze nyolcan vesztették életüket koronavírus-fertőzés miatt kialakult betegség szövődményeiben.