Afgán konfliktus

Robbanás a kabuli repülőtérnél, halottak

Legalább 13 halottja - köztük több gyermek - van az afgán főváros, Kabul repülőterénél csütörtökön elkövetett robbantásnak, több tálib fegyveres őr megsebesült - közölte egy tálib tisztségviselő a Reuters brit hírügynökséggel.



Az al-Dzsazíra pánarab televízió egy szintén meg nem nevezett tálib tisztségviselőre hivatkozva legalább 15 sebesültről adott hírt. Amerikai médiumok, köztük a Fox News beszámolója szerint a sebesültek között amerikai katonák, tengerészgyalogosok is lehetnek.



A Sky News brit hírcsatorna arról tájékoztatott, hogy a támadást öngyilkos merénylő hajtotta végre a repülőtér északi bejáratánál, ahol általában ezrek várakoznak az okmányellenőrzés miatt. A térségben többnyire brit katonák tevékenykednek.

Fox News: tűzpárbaj tört ki a kabuli robbantást követően

Tűzpárbaj tört ki az afgán főváros, Kabul repülőterén csütörtökön elkövetett robbantást követően - erről számolt be a Fox News amerikai hírtelevízió meg nem nevezett fehér házi tisztségviselőkre hivatkozva.



A kabuli repülőtér összes bejáratát lezárták.



A Fox News az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) tisztségviselőjére hivatkozva arról számolt be, hogy a robbantásban három amerikai tengerészgyalogos is megsebesült.



A Politico című lap amerikai csütörtökön amerikai kormányzati és egyéb jól értesült forrásra hivatkozva azt jelentette, hogy a támadásért az Iszlám Állam dzsihadista szervezet a felelős.