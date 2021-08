Koronavírus-járvány

Ismét meghosszabbították Németországban a kivételes jogrendet

Ismét meghosszabbította a német szövetségi parlament (Bundestag) a koronavírus-járvány miatt bevezetett kivételes jogrendet, amely szélesíti a szövetségi kormány és a tartományi kormányok mozgásterét, a szerdán hozott döntés három hónapra szól.



A Bundestag éles vita után 325 igen szavazattal, 253 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett fogadta el a kormány előterjesztését a járvány első hullámának elején, 2020 márciusában bevezetett kivételes szabályok meghosszabbításáról.



A javaslatot a kormánypárti frakciók támogatásával fogadta el a parlament. Az ellenzéki pártok mind elutasították és feleslegesnek minősítették a rendelkezéseket.



A Bundestag a tavaly márciusi döntésével megállapította, hogy az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) szétterjedésével úgynevezett országos jelentőségű járványhelyzet alakult ki, és ebben a helyzetben meg kell adni a lehetőséget a kormánynak, különösen az egészségügyi minisztériumnak, hogy rendeleti úton, törvényhozási hozzájárulás nélkül tegye meg a lakosság megvédéséhez szükséges intézkedéseket. A döntés a tartományi kormányoknak is megadja ezt a felhatalmazást.



A szövetségi parlament új döntésével a különleges felhatalmazás november végéig érvényes.



Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter a vitában kiemelte, hogy "a járvány, sajnos, még nem ért véget", ezért biztosítani kell a jogi alapot a tartományoknak és a hatóságoknak, hogy alakíthassák a védekezés helyi szintű szabályait, például a közösségi maszkviselésről és az emberek egymás közti kapcsolatainak korlátozásáról.



A szabályozás lehetősége a védőoltással nem rendelkezők magas száma miatt változatlanul nélkülözhetetlen - emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy a védekezés legfőbb célja továbbra is az egészségügyi ellátórendszer túlterhelődésének elkerülése.



A kormány összesítése szerint szerdáig, az oltási kampány 243. napjáig 100,2 millió adag vakcinát adtak be. Legalább egy adagot a lakosság 64,4 százaléka - 53 532 355 ember kapott. Teljes oltással a lakosság 59,4 százaléka - 49 408 641 ember - rendelkezik.



A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) szerdai kimutatása szerint az utóbbi 24 órában 11 561 fertőződést mutattak ki tesztekkel. Ez majdnem 40 százalékos emelkedés az egy héttel korábbi 8324-hez képest.



Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 3 889 173 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t Németországban. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 39 halálesetet regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 92 061-re emelkedett.