Koronavírus-járvány

Franciaországban beindult a gazdaság

Miután a koronavírus-járvány miatti leállást követően beindult a francia gazdaság, a kormány abbahagyja valamennyi gazdasági ágazat automatikus támogatását - jelentette be szerdán Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter.



"Az egészségügyi válság idején nem számoltuk a közpénzt, mert ez volt a felelősségteljes magatartás. De most, hogy a francia gazdaság beindult, és 6 százalékos gazdasági növekedést várunk, bármennyibe is kerül, vége" - fogalmazott a tárcavezető Párizsban, a legjelentősebb francia munkáltatói szövetség, a Medef egyik rendezvényén.



"Áttérünk a személyre szabott intézkedésekre, azokat továbbra is támogatni fogjuk, akik rászorulnak" - hangsúlyozta Le Maire a legjelentősebb francia vállalatvezetők előtt tartott beszédében. "Várom jövő hétfőn, augusztus 30-án a kultúra, a vendéglátás, a szállodák, a bárok, az idegenforgalom, az utazási irodák képviselőit" - tette hozzá.



Bruno Le Maire a hivatalában szervez egyeztetést az ágazati képviselőkkel annak eldöntésére, hogy a járvány miatt beindított vállalkozási támogatásokból melyek megtartására van szükség augusztus 31. után. "Meg fogjuk vizsgálni, hogy kinek csökkent a forgalma az egészségügyi válság alatt, azóta, hogy a Covid-igazolás felmutatása minden nyilvános helyen kötelező, és segíteni fogjuk azokat, akik veszteséget szenvedtek el a járványügyi korlátozások miatt" - ígérte meg a miniszter. "De mindezen túl a gazdaság szabad, munkahelyeket és gazdagságot teremt állami támogatás nélkül is" - jelentette ki Bruno Le Maire.



Geoffroy Roux de Bézieux, a Medef elnöke üdvözölte a miniszter bejelentését, és maga is kérte, hogy a kormány állítsa le az automatikus támogatások kifizetését, mert "nem állami támogatásból élő vállalkozók vagyunk". "Itt az idő, hogy az állam visszatérjen a saját helyére" - tette hozzá a Medef elnöke.