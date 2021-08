Afgán konfliktus

Folyamatosan érkeznek Párizsba az afgán menedékkérőket szállító repülőgépek

Több mint háromszáz afgán menedékkérőt menekített ki szerdán a francia hadsereg két repülőgéppel a kabuli repülőtérről Párizsba, az abu-dzabi francia katonai támaszpont érintésével, s a nap folyamán további két, afgánokat evakuáló repülőgép érkezik a Roissy repülőtérre - jelentette be a francia hadsereg vezérkari szóvivője.



Egy Airbus A330-as típusú gép hajnali 3 órakor landolt Párizsban, fedélzetén több mint 240 emberrel, többségében afgánokkal, de 22 francia és egy brit állampolgár is utazott a gépen - közölte Pascal Ianni ezredes. Ezt követően egy A400M típusú gép reggel 8 óra 40 perckor mintegy száz emberrel érkezett, fedélzetén jelentős többségében afgánokkal, de öt francia állampolgár is utazott velük. Két további repülőgép várható szerda este és csütörtök hajnalban - tette hozzá a szóvivő.



A keleti Bas-Rhin (Alsó-Rajna) megye prefektusa, Josiane Chevalier eközben sajtótájékoztatón bejelentette, hogy csütörtökön 150 afgán menedékkérőt fogad be Strasbourg városa. Az embereket egy hotelben helyezik el a koronavírus-járvány miatti hatósági karantén, illetve az adminisztratív eljárás lefolytatásának idejére. Az afgánok először egy két hétre szóló vízumot kapnak, ezen időszak alatt nyújthatják be a menedékkérelmüket.



A többi NATO-tagállammal ellentétben a francia hadsereg már 2014-ben kivonta a csapatait Afganisztánból, s 2014 és 2019 között a hadsereget korábban segítő afgánokat és családjaikat is evakuálta Franciaországba. Az amerikai csapatkivonást megelőzően pedig 2021. május és július között 623 olyan afgán állampolgárt és hozzátartozóit szállították el a franciák, akik a francia nagykövetség és intézmények, illetve szervezetek munkáját segítették.



A tálibok augusztus 15-i afganisztáni hatalomátvétele óta Franciaország az Apagan hadműveletben több mint kétezer embert evakuált, ők elsősorban a civil társadalomnak a tálibok célpontjává vált személyiségei, újságírók, művészek, tanárok vagy a nők jogaiért küzdő aktivisták. A művelet központja a kabuli repülőtér, ahonnan Abu-Dzabiba menekítik az embereket, és onnan szállítják tovább őket Franciaországba.



Rada Akbar afgán fotóművész már Párizsban mondta el a BFM francia hírtelevíziónak, hogyan menekítették ki a francia nagykövetség kabuli épületébe bemenekült afgánokat a francia kommandósok a tálibok uralta városon keresztül a repülőtérre.



"Amikor beléptünk a nagykövetségre, két csoportra osztottak minket: franciákra és külföldiekre. Aztán minket ismét kettéosztottak: egyik oldalra mentek az afgánok, minden más állampolgár pedig a másik oldalra" - mondta a nő. Az afgánokon kívül mindenkit átvittek az amerikai nagykövetségre, ahonnan helikopterrel szállították őket a kabuli nemzetközi repülőtérre.



A fotóművész szerint a franciák és az amerikaiak teljesen másképp kezelik a menekülni vágyó afgánokat.

"Az amerikaiak nem voltak hajlandók helikoptert küldeni az afgánokért, így a franciáknak kellett megoldást találni arra, hogyan jutunk ki a nagykövetségről. Három éjszakát vártunk. Három nap után buszokkal jöttek értünk. Azt hiszem, tárgyaltak a tálibokkal arról, hogy szárazföldön evakuálhassanak minket" a repülőtérig - hangsúlyozta a nő.



A francia hatóságok egyébként nem is tagadják, hogy folyamatosan egyeztetnek a tálibokkal a nagykövetségre bemenekülő afgánok biztonságos átszállításáról a repülőtérre.



"Tizenöt busz jött értünk. Több százan voltunk a nagykövetségen. Mind felszálltunk. A francia különleges erők kísértek a repülőtérig. Két órán át tartott az út, pedig általában alig negyedóra. De sikerült kiérni a repülőtérre" - mondta a fotóművész.



Gabriel Attal kormányszóvivő a szerdai kormányülés után ugyanakkor megerősítette, hogy Franciaország napokon belül lezárja a légihidat, és abbahagyja az afgánok kimenekítését Kabulból, ha az Egyesült Államok az augusztus 31-i határidőig kivonja katonai erőit Afganisztánból.