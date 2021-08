Koronavírus-járvány

Romániában kiszállási díjat kapnak a családorvosok, ha házhoz viszik pácienseiknek a vakcinát

A páciens otthonában beadott vakcináért 60 lejt (4200 forint) kap az orvos az egészségbiztosítási pénztártól, ami másfélszerese a rendelőben beadott vakcináért járó 40 lejnek. 2021.08.25 17:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Romániában kiszállási díj bevezetésével ösztönzik a koronavírus elleni oltás "házhoz szállítását": a kormány szerdán elfogadott sürgősségi rendelete szerint ezentúl kiszállási díjat is fizetnek azoknak a családorvosoknak, akik házhoz mennek idős, mozgási nehézségekkel küzdő pácienseikhez, hogy beadják a védőoltást.



A kormányrendelet - a beadott vakcinánként járó 40 lejes tarifa bevezetésével - bevonja a járóbeteg-rendelőket is az oltáskampányba.



Romániában május elejétől tették lehetővé, hogy - a többnyire kórházakban vagy önkormányzati épületekben létrehozott oltásközpontok mellett - a családorvosok is beadhassák pácienseiknek a koronavírus elleni oltást. Ettől a falusiak immunizálásának felgyorsítását remélték, de a családorvosi rendelők alig egyharmada csatlakozott a kampányhoz, és eddig mindössze 346 ezer embert oltottak be, közöttük 190 ezer falusi lakost.



A 19,3 milliós Romániában eddig 5 millió 200 ezer ember, a beoltható, 12 év feletti lakosság 30,7 százaléka kapott legalább egy adag oltást.



Közben a járvány negyedik hulláma minden korábbinál gyorsabb ütemben terjed az országban. Szerdán már 849 új megbetegedésről számolt be a stratégiai kommunikációs törzs, ami több mint 80 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. A betegség már naponta 13-14 halálos áldozatot szed: ez is 75 százalékkal több, mint az utóbbi kéthetes mozgóátlag.



A kórházi ápolásra szoruló fertőzöttek száma egy hét alatt csaknem másfélszeresére, 1564-re, az intenzív terápián ápolt súlyos betegeké pedig 212-re emelkedett.