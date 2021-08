Erőszak

Meghalt a gázai határ menti szombati zavargások egyik palesztin sebesültje

A szombati összetűzés során több száz gázai palesztin megpróbált felmászni a betonkerítésre, Molotov-koktélokat és köveket dobáltak a túloldalra.

Belehalt sebesülésébe a gázai határ mentén szombaton lezajlott zavargások egyik palesztin sebesültje - jelentették a Gázai övezet egészségügyi hatóságai.



A 32 éves Oszama Kalid Adaidzs, az övezet északi részén található Dzsabalia menekülttábor lakója, szombaton sebsült meg súlyosan az izraeli határkerítésnél kitört zavargásokban a The Times of Israel című, angol nyelvű hírportál értesülése szerint.



A szombati összetűzés során több száz gázai palesztin megpróbált felmászni a betonkerítésre, Molotov-koktélokat és köveket dobáltak a túloldalra, a fal résein át lövéseket adtak le az izraeli határőrökre, miközben távolabbról a Hamász mesterlövészei lőttek át izraeli területre.



A karni átkelő közelében, mintegy három órán át tartó erőszakos tüntetést az izraeli katonák megpróbálták felszámolni, s ennek során számos palesztin megsebesült. A palesztinok több tucat, többségükben láblövéses sérülésről számoltak be, valamint két súlyos esetről.



A Maárív című újság hírportálja szerint az izraeli hadsereg megerősített erőkkel készül a szerda délutánra ígért újabb határ menti demonstrációra, amelyet már vasárnap meghirdettek a Gázai övezet palesztin frakciói.



Az övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet több ezer tiltakozót szállít a határra a térség déli részén Hán-Junisznál szerdán megismételt felhívásuk szerint.



Az izraeli határőrséget a Maárív szerint két különleges egységgel, egy páncélos és egy mesterlövész különítménnyel erősítik meg, amelyek a szombati incidens tanulságait levonva katonai terepgyakorlaton készültek fel feladatukra.



A gázai határkerítés betonfalában lévő tüzelőnyílásokba tolóablakokat építettek, melyek a helyzetnek megfelelően nyithatók és zárhatók, hogy ezzel megakadályozzák a palesztinok átlövését az izraeli katonákra, ahogy néhány napja történt.



Eközben Beér-Sevában a Szoroka kórházban az orvosok tovább küzdenek Hadaria Smueli határőr őrmester életéért, akit szombaton egy tüzelőnyílásból lőttek fejbe életveszélyesen a palesztin tüntetők.



A Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet korábbi értesülése szerint a Gázai övezet palesztin frakciói azért döntöttek úgy, hogy gyújtóléggömbökkel és határ menti tüntetésekkel nyomást gyakorolnak Izraelre, mert a jelenlegi tervek szerint csak szeptember közepén érkezik meg az övezetbe az a katari pénzsegély, amelyet legutóbb májusban, a Falak őrzője nevű, a gázai fegyveres szervezetek elleni izraeli hadművelet előtt folyósítottak számukra.



Az új izraeli megállapodás szerint az ENSZ közvetítésével és segítségével fogják eljuttatni a pénzt Gázába, s a támogatásból havi több millió dollárt a Hamász-vezetők kapnak, amit a jelenlegi tervek szerint fizetésként fognak kiutalni számukra.

A nyár elején megalakult új izraeli kormány nem volt hajlandó a korábbi módszerek szerint a Katarból érkező, készpénzzel teli bőröndöket beengedni az erezi átkelőn, hanem ragaszkodott a pénz útjának és felhasználásának ellenőrzését biztosító banki eljáráshoz, ahhoz, hogy a támogatást a Palesztin Hatóság (PH) által ellenőrzött bankokon keresztül utalják át a PH Gázai övezetben lévő kirendeltségeire, és onnan osszák szét.