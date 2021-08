Koronavírus-járvány

Ukrajna négymillió eurós lengyel segélyszállítmányt kapott

Lengyelország több mint négymillió euró értékű humanitárius segélyt adományozott Ukrajnának a koronavírus-járvány leküzdésére, oltóanyagokat, orvosi és védőfelszereléseket - számoltak be szerdán ukrán híradások.



A szállítmány ünnepélyes átadásán jelen volt Kijevben Andrzej Duda lengyel elnök és Viktor Ljasko ukrán egészségügyi miniszter. "21 teherautó, 127 tonna orvosi felszerelés és egyéb, életet mentő orvosi eszköz, amely 18 millió zlotyba kerül, vagy euróban kifejezve körülbelül 4 millió ... Remélem, hogy ez a támogatás segíteni fog azoknak, akik ukránok, orvosok és ápolók egészségéért küzdenek. Szeretném, hogy ez az ajándék a szolidaritás és a barátság jele legyen Lengyelország részéről Ukrajnának, mert a barátok a nehéz időkben, a bajban ismerszenek meg" - hangsúlyozta a lengyel államfő.



Ukrajnában a függetlenség napja miatt négynapos munkaszünet volt keddig, ez idő alatt a múlt hét hétköznapjaihoz képest jelentősen visszaesett az újonnan regisztrált betegek száma. Ennek oka általában az, hogy a hétvégéken és az ünnepnapokon kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek.



Szerdára 727-tel 2 276 590-re nőtt az eddig azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig hússzal 53 521-re. Eddig 2 202 160-an gyógyultak meg, miközben az aktív fertőzöttek száma 325-tel 20 909-re emelkedett. Kórházba 682 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került.



Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 5 108 074-en kapták meg valamely védőoltás első, 3 192 128-an a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Kedden 20 739 embert oltottak be az országban.