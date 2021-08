Afgán konfliktus

Váratlan látogatást tett a kabuli repülőtéren két amerikai kongresszusi képviselő

A két képviselő charter-járattal érkezett és több órát töltött a radikális iszlamista tálibok kezére került Afganisztán fővárosának repülőterén, ahol gőzerővel dolgoznak a külföldiek evakuálásán. 2021.08.25 10:34 MTI

Előre be nem jelentett látogatást tett a kabuli repülőtéren két amerikai kongresszusi képviselő a kaotikus kimenekítési művelet közepette kedden - közölték névtelenséget kérő amerikai tisztségviselők.



A demokrata párti Seth Moulton és Peter Meijer republikánus párti képviselők megérkezése váratlanul érte az amerikai külügyminisztérium és hadsereg helyszínen dolgozó munkatársait, akiknek erőforrásokat kellett átirányítaniuk a politikusok védelmére és tájékoztatására.



A két képviselő a tájékoztatás szerint charter-járattal érkezett és több órát töltött a radikális iszlamista tálibok kezére került Afganisztán fővárosának repülőterén, ahol gőzerővel dolgoznak a külföldiek evakuálásán.



"A Kongresszus tagjaiként kötelességünk felügyelni a kormányzat tevékenységét" - áll a katonákból lett politikusok közös nyilatkozatában.



"Titokban hajtottuk végre ezt a látogatást, és csak a távozásunkat követően beszéltünk róla, hogy a lehető legkevésbé veszélyeztessük és zavarjuk meg a helyszínen dolgozó emberek munkáját, és mivel információkat gyűjteni mentünk, nem pedig pózolni" - tették hozzá.



A két képviselő szerint azért vállalkoztak az útra, hogy rábírják Joe Biden elnököt arra, hogy hosszabbítsa meg az evakuálási művelet augusztus 31-i határidejét.



"Miután beszéltünk a parancsnokokkal a helyszínen és láttuk az ottani helyzetet, világossá vált számunkra, hogy mivel későn kezdtük az evakuálást, mindegy, mit teszünk, nem tudunk mindenkit kimenekíteni, még szeptember 11-ig sem" - szögezte le Meijer és Moulton.



Meijer, az amerikai hadsereg veteránja, korábban Irakban szolgált, később pedig humanitárius tevékenységet végzett egy civilszervezetnek dolgozva Afganisztánban. Moulton a tengerészgyalogságnál volt, és szintén Irakban szolgált.



Az ügyről tudomással bíró két amerikai tisztségviselő szerint az amerikai külügyminisztérium, a Pentagon és a Fehér Ház illetékesei is fel voltak háborodva a történtek miatt, mivel a látogatást nem egyeztették sem a diplomatákkal, sem a kimenekítést lebonyolító katonai parancsnokokkal.



Biden kedden este jelentette be, hogy az Egyesült Államok tartja magát az ütemtervhez és augusztus 31-ig kivonja csapatait.



"Jelenleg tartjuk az ütemtervet, hogy végezhessünk augusztus 31-ig. Minél hamarabb végzünk, annál jobb. Minden egyes nappal nő a veszély csapataink számára" - jelentette ki Biden. Egyben megjegyezte, hogy a határidő betartása a tálibok további együttműködésétől is függ.



Az amerikai elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy az Iszlám Állam dzsihadistái merényletet követhetnek el a repülőtér ellen, veszélyeztetve katonákat és civileket egyaránt.



Beszámolt arról is, hogy az amerikai légierő és szövetségeseik augusztus 14. óta 70 700 embert evakuáltak a dél-ázsiai országból.

"Megkértem a Pentagont és a külügyminisztériumot vészhelyzeti tervek kidolgozására, hogy szükség esetén változtathassunk az ütemterven. Ugyanakkor eltökélt vagyok abban, hogy véghez vigyük feladatunkat" - mondta az amerikai elnök.



"Ma mindannyian egyetértettünk abban, hogy legszorosabb partnereinkkel vállvetve ki fogunk állni, hogy megbirkózhassunk a jelen kihívásokkal Afganisztánban" - tette hozzá Biden a hét vezető ipari hatalmat összefogó G7 csoporthoz tartozó országok vezetőinek tanácskozása után.



Az amerikai védelmi minisztérium szóvivője, John Kirby kedden megerősítette, hogy az amerikai hadsereg néhány száz fővel már csökkentette a kabuli repülőtéren lévő kontingensét. Mint mondta, mindez nem lesz hatással az evakuálás további menetére. Hozzátette, hogy olyan katonákról van szó, akik a többi között karbantartási munkálatokat végeztek, illetve lejárt megbízatásuk a kabuli repülőtéren.