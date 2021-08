Koronavírus-járvány

Bécs polgármestere újabb szigorításokat jelentett be

A PCR-tesztek érvényességi ideje az eddigi 72 óráról 48 órára, míg az antigén gyorsteszteké 48 óráról 24 órára csökken. 2021.08.25 03:38 MTI

Michael Ludwig, Bécs polgármestere kedd délután újabb szigorításokat jelentett be a koronavírus-járvány megfékezése érdekében.



Az eddig érvényben lévő rendelkezések szigorítását a napi új megbetegedések számának az agresszívebb delta variáns miatti növekedése tette szükségessé - indokolta a döntést a polgármester.



Az új rendelkezés értelmében szeptember elsejétől a PCR-tesztek érvényességi ideje az eddigi 72 óráról 48 órára, míg az antigén gyorsteszteké 48 óráról 24 órára csökken.



Ludwig hangsúlyozta, hogy a fővárosban eddig is szigorúbb szabályozás volt érvényben, mint országosan - egyebek között a maszkviselés tekintetében -, és ezek maradnak is. A polgármester szeretné elkerülni, hogy az iskolakezdés és a nyaralásból visszatérők miatt prognosztizált esetszám-növekedés ugrásszerű legyen.



Hozzátette, az egyetlen védelem a koronavírus ellen továbbra is a védőoltás. Reményét fejezte ki, hogy azok, akik még nem vették fel az oltást, a közeljövőben megteszik ezt, és ezzel nemcsak önmaguk, hanem az össztársadalmi immunitás érdekében is fontos és jó döntést hoznak.



Kérdésre válaszolva a polgármester elmondta, reméli, hogy a sokak által szorgalmazott lépést - miszerint az éjszakai szórakozóhelyekre, illetve a kulturális és sportrendezvényekre csak a beoltottakat kellene beengedni - nem kell bevezetni. Mindazonáltal hozzátette, hogy amennyiben a járvány megköveteli, kész újra elrendelni - a jelenleg kötelező orvosi maszk helyett - a nagyobb védelmet nyújtó FFP2-es maszkok viselését a fővárosban.



Ausztriában eddig 5 445 858 ember kapta meg a koronavírus okozta betegség elleni vakcina első adagját, mindkettőt pedig 5 130 185-en. Az elmúlt 24 órában 1002 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 678 605 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 398, az intenzív kezelésre szorulók 84-en vannak. A Covid-19 szövődményeibe az elmúlt napon öten haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma így 10 768-ra emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 655 187.