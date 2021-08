Magyarság

Regisztrációs kampányt indít az RMDSZ alapítványa a 2022-es magyarországi választásokra

Tájékoztató kampányt indít a kolozsvári székhelyű Eurotrans Alapítvány a jövő évi magyarországi országgyűlési választáson szavazni óhajtó, magyar állampolgársággal rendelkező romániai magyaroknak - derült ki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) keddi hírleveléből.



Az alapítvány központi irodájában, területi kiszállásain, telefonon, illetve interneten is tájékoztatást nyújt a választási részvételhez szükséges tudnivalókról, és segít a regisztrációval, adatfrissítéssel kapcsolatos ügyintézésben. Ebből a célból egy áttekinthető, könnyen kezelhető honlapot is létrehoztak a regisztrácio.ro címen.



A jövő évi magyar országgyűlési választásokon részt vehet minden, magyar állampolgársággal rendelkező személy, így a romániai magyarok is, ha személyi adataik naprakészen szerepelnek a választási névjegyzékben, és regisztrálnak a választásokra. Amennyiben a külföldi lakhelyű magyar állampolgár megházasodott, gyermeke született, elvált, haláleset történt a családban, nevet vagy lakcímet változtatott, állampolgári kötelessége jelezni a változásokat a magyar állam felé is - emlékeztet az RMDSZ hírlevele.



A választási névjegyzékben történő adatfrissítést követően lehet regisztrálni a választáson történő részvételre: ezt akár online, akár az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány területi irodáiban is megtehetik a szavazni vágyók. Emellett továbbra is igényelhető a magyar állampolgárság, a magyar személyi igazolvány, a magyar útlevél és a különböző családtámogatások, mint az anyasági támogatás vagy a Babakötvény.



"2021 első felében több mint 170 konzuli napot és 800 kiszállást szervezett az Eurotrans Alapítvány. A területi irodáinkban történő ügyintézést is figyelembe véve összesen mintegy 8000 honosítási kérelem érkezett be hozzánk. Ha valaki még nem rendelkezik magyar állampolgársággal, de szeretne élni a szavazás lehetőségével, arra kérjük, igényelje mielőbb az állampolgárságot, hogy részt vehessen a választáson" - idézte Nagy Zoltán Leventét, az Eurotrans Alapítvány elnökét az RMDSZ közleménye.



Az Eurotrans Alapítványt az RMDSZ hozta létre, és 2015 óta - az iratcsomó összeállításában, a kérelmek kitöltésében, a fordítások elkészítésében - segít a kedvezményes honosításban azoknak a romániai magyaroknak, akik igénylik a magyar állampolgárságot.