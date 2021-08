Afgán konfliktus

Tálibokat hallgatott le az amerikai szuperkatona: hihetetlen történetet mesélt el

Állítása szerint mindössze ketten voltak kiképezve arra, amire ő, vagyis hogy megtanulják a dari és a pastu nyelvet, Afganisztán két hivatalos nyelvét. A férfinek olyan jó a nyelvtudása, hogy a nyelvi szójátékokat is könnyen megérti - írja a Blikk.



Fritz bevetései többségét a tálibok lehallatásával töltötte, akik szerinte rengeteget beszéltek a családról, a katonatársaikról, a közlekedési gondokról, azaz lényegében szinte minden témában megnyilvánultak. Gyakran beszéltek a tálibok arról is, hogy mennyire szép lesz a világ, miután legyőzik az amerikaiakat.



Fritz a The Atlantic nevű portállal osztotta meg az egyik legviccesebb párbeszédet, amit lehallgatott. A tálib katonáknak Észak-Afganisztánban, a több mint kétezer méteres magasságban lévő hegyvidéken, mínusz fokokban kellett volna feladatokat végrehajtaniuk, ám az egyik dzsihádista túlságosan fázott a munka elvégzéséhez.



A párbeszéd a következőképpen zajlott:

-Menj, telepítsd a pokolgépet oda, ahol nem látják meg.

-Az várhat holnapig.

-Nem várhat. Lehet, hogy az amerikaiak hamarabb érkeznek, így ott kell lennie a bombának, hogy minél többet megölhessünk.

-Azt hiszem, inkább várok.

-Dehogy vársz! Menj és telepítsd a bombát.

-Muszáj?

-Igen, csináld.

-De nem akarom.

-Testvérem, miért nem? Harcolnunk kell a dzsihádért!

-De testvérem... Túl hideg van a dzsihádhoz.