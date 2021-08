Koronavírus-járvány

Szakértő: Szerbiában a héten megduplázódik az új fertőzöttek száma

A mostani másfélezer helyett a héten a várakozások szerint már háromezerre emelkedik a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában - jelentette ki Marijan Ivanusa, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerbiai irodájának vezetője pénteken a szerbiai közszolgálati televízióban.



Mint mondta, ennek egyik oka az alacsony átoltottság, a másik pedig, hogy most már a nyugat-balkáni országban is a koronavírus delta variánsa dominál, az pedig sokkal gyorsabban terjed.



A műsorban elhangzott, hogy a legtöbb új fertőzöttet a nem beoltottak között regisztrálják, akik külföldi nyaralásukból tértek haza.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában péntekre 1656-tal 737 969-cel, Koszovóban 2236-tal 122 772-re, Észak-Macedóniában 1158-cal 165 716-ra, Montenegróban 532-vel 108 108-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 377-tel 208 812-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában öttel 188-ra, Koszovóban nyolccal 2301-re, Észak-Macedóniában 19-cel 5607-re, Montenegróban öttel 1662-re, Bosznia-Hercegovinában pedig hárommal 9755-re növekedett.